Дачный сезон: что такое отмостка и как ее сделать

К монтажу отмостки приступают, когда дом уже построен либо его строительство подходит к концу. Конфигурации отмосток могут варьироваться от обычных прямоугольных до извилистых — в зависимости от концепции и стилистики садового участка.

Что важно знать перед тем, как приступить к работам с отмосткой? Берем на заметку советы ландшафтного дизайнера и наши вдохновляющие идеи.

Многие думают, что отмостка имеет лишь эстетическое значение в дизайне экстерьера, но это не так. Отмостка защищает фундамент от атмосферных и талых вод, помогает избежать повреждений и надолго сохранить его целостность. При этом утепление отмостки позволяет исключить разрушительные последствия морозного пучения грунта.

Самый распространенный материал для ее изготовления — армированный бетон на песчаном основании.

Практика показывает, что залитая сплошным слоем бетонная отмостка трескается в первые годы эксплуатации. Чтобы исключить такие последствия, следует предусмотреть компенсационные швы — узкие разрывы по длине бетонного покрытия.

Для формирования таких швов подойдут доски толщиной 15–20 мм. Укладывайте их на ребро поперек длины бетонного основания через каждые 2–2,5 метра. Доски перед укладкой следует просмолить или обработать антисептиком.

Другой распространенный вид — так называемая мягкая отмостка, в которой финишным покрытием может выступать декоративный слой из газона, гравия или щебня, а в основании укладывается дренажная мембрана.

В устройстве отмостки можно отметить следующие этапы:

выемка грунта по периметру дома и подготовительные работы, включающие в себя уплотнение грунта и формирование уклона;

утепление экструдированным пенополистиролом — если предусмотрено;

укладка защитно-дренажной мембраны;

устройство декоративного покрытия.

Экономичная и легкая в монтаже система надежно защищает фундамент от атмосферных и талых вод и помогает предотвратить появление трещин на поверхности готовых отмостков.

Для отмостки с PLANTER Geo можно использовать самые разные варианты финишного покрытия — от гравия и тротуарной плитки до зеленого газона.

О проблемах с отмосткой можно забыть действительно надолго: профилированная мембрана PLANTER Geo увеличивает срок службы отмостки до 60 лет.

Важным условием хорошей отмостки является правильный уклон, способствующий быстрому отведению воды от фундамента дома. Предусмотрите уклон в диапазоне 3–5 процентов, где на каждый метр ширины конструкции уклон от дома будет от трех до пяти сантиметров.

Берем расстояние от дома до места, где заканчивается карниз здания и прибавляем 20 сантиметров — эта величина и будет оптимальной. Корректные размеры и уклон отмостки позволят эффективно отводить воду от фундамента, не навредив ему.

Готовая конструкция одновременно может служить и садовой дорожкой. Чтобы рядом с домом ходить было комфортно, отмостку-дорожку следует сделать пошире, минимум 1,2 метра.