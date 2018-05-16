Велокарнавал устроили ряженые жители Академгородка

Велосипед, яркий костюм и хорошее настроение — такие требования к участникам карнавала. Третий год подряд весну в Академгородке встречают праздничным велопробегом.

«Здесь любят велики, это наш внутренний мир, который мы хотим каким-то образом показать. Мы попытались все соединить, скомбинировать и сегодня запустить», — рассказала организатор велокарнавала Мария Телегина.

В этом году организаторы решили не ограничивать велосипедистов в выборе костюмов.

«У меня есть лиса, которая мне досталась от моей тетушки, ей почти 90 лет. Тетушка мне ее отдала для всяких праздников, лиса еще ни разу не выгуляна. И вот от этого пришел образ лисы Алисы и кота Базилио», — рассказывают участники карнавала марина Самойлова и Дмитрий Климаков

Марина и Дмитрий любят балы, маскарады и велопрогулки. В карнавале на двух колесах принимают участие впервые.

Для супругов Карман велокарнавал — семейный праздник. В Академгородок из Ленинского района велосипеды привезли на грузовике.

«Велокарнавал дает нам возможность видеться чаще, проявлять больше фантазии. Это не просто велопрогулка, а шоу», — говорит участница Алена Карман.

На создание образа японской семьи ушла неделя, продумывали одежду, прически. В день пробега все делали быстро. Утром грим взрослым, после школы — детям.

«Все на велокарнавал! И вообще, везде участвуйте, люди, жизнь проходит, уже летит. Участвуйте во всем, что есть», — призывает участница Юлия Карман.

В этом году в карнавале участвовали 120 человек от 5 до 65 лет. После получасового велопробега по кольцевому маршруту организовали праздничную программу — лотерею и показательное шоу, трюки на велосипедах.