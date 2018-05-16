Дмитрий и Татьяна Дюжевы: «Мужчины сразу влюбляются, а женщины

В этом году пара отмечает 10 лет со дня свадьбы и венчания. Вместе с «Антенной» супруги прогулялись по памятным местам, которые стали значимыми в жизни их семьи.

Благодарим отель «Метрополь» за помощь в организации съемки. На Татьяне: платье Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

— Помните свои приготовления к свадьбе?

— Мой духовник сказал: «Если уж женишься, то пусть на всю деревню звучит твоя свадьба. Не отвертишься потом — при всех обещал, все были свидетели. Заявляй громко, чтобы позже тебе было стыдно, если в браке что-то пойдет не так». Так что свадьбу мы хотели сыграть в исторических стенах с особым торжеством. Думали снять какое-то имение, чтобы всех гостей нарядить в костюмы другой эпохи, чтобы играла классическая музыка… В итоге остановились на «Метрополе». Архитектурный стиль отеля — модерн, он сочетает в себе классику и новшества. А я приверженец классики. У Танечки мама педагог, папа инженер-изобретатель — всю жизнь работал в «Мосэнерго» , запускал электрические станции. По их жизненному укладу свадьба должна быть чем скромнее, тем лучше. Они сказали: «Дима, пойми. Мы советская классическая пара, далеки от артистического мира и никогда не были публичными». Но мы их уговорили, сказав, что хотим большого праздника.

Татьяна Дюжева:

— Платье выбирали долго, вдвоем с Димой. Не верили в примету, что жених не должен видеть наряда невесты до свадьбы. Кстати, так уж пошло, что мнение Димы в вопросах выбора одежды для меня значимо. Несмотря на то, что он мужчина, он тонко чувствует и как творческий человек обладает хорошим вкусом. На тот момент в моде были платья цвета слоновой кости — чуть кремово-бежевые, а мы хотели классику, мечтали о кипенно-белом с пышной юбкой. И нашли такое — как пирожное безе, еще и усыпанное кристаллами Сваровски. Накануне регистрации брака приехали в этот же самый отель и остались в номере, чтобы утром уже начать окончательную подготовку — приводить себя в порядок, наряжаться, встречать гостей.

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Когда пришли смотреть номера, сотрудник отеля сказала, что в этом останавливался Майкл Джексон . Я сразу выбрал его. Мой Космос в «Бригаде» говорил про машину: «Такая только у меня и у Майкла Джексона». Вот так эта фраза воплотилась в жизнь.

Татьяна Дюжева:

— В загс ехали 14 февраля 2008 года маленькой компанией самых близких наших друзей и родственников. А когда вернулись, то переоделись и пошли в большой зал ресторана, где нас уже встречали около 200 гостей. Они выстроились в шеренгу и осыпали нас лепестками роз, рисом…

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Были цыгане, шампанское… Все по-настоящему. Устроили традиционные свадебные игры — выкуп невесты, узнавание ее по поцелую, угадывания ленточки по цвету. Я прошел с честью все испытания. Конечно, мы невероятно устали, хотелось спать, но первая супружеская ночь прошла классически — до утра разбирали подарки и считали деньги. И были абсолютно счастливыми.

— Юбилей своего самого главного семейного события гуляли на широкую ногу?

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— 10 лет со дня свадьбы отметили тоже в «Метрополе», в том же самом номере. Правда, уже пригласили не 200 гостей, а намного меньше. На пике популярности было обманчивое восприятие настоящей дружбы. С годами друзей становится немного. Поэтому вечеринку устроили не в большом зале, смысла в нем не было. Да и мы с Таней уже по-другому относимся к праздникам, не помним, когда на дискотеке были в последний раз.

Татьяна Дюжева:

— Через несколько месяцев после свадьбы, 20 июля, мы обвенчались в соборе Иоанна Богослова. Когда Дима сказал, что для него это важнее штампа в паспорте, я его услышала. Мои родители и бабушка с дедушкой живут в любви и согласии много лет, и я понимала, что решение о замужестве можно принять только раз в жизни — это навсегда, тут передумать нельзя. Поэтому с легкостью согласилась на венчание. Нас повенчал отец Андрей — духовник Димы еще со студенчества, а позже он стал крестным наших сыновей.

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— Как все начиналось? Дима признавался мне, что у него была любовь с первого взгляда. У вас, Таня, тоже?

Татьяна Дюжева:

— Мужчины, мне кажется, всегда влюбляются сразу. А женщины, как правило, думают. Я, по крайней мере, шла к свадьбе полтора года. Вначале присутствовало недоверие. Казалось, быть женой публичного человека не совсем моя история. Думала, что сложно будет понимать грань между Димой-актером и человеком. Но день за днем во мне росло чувство. Узнавая, понимала, насколько у него большая душа и доброе сердце.

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Танечка отчасти боялась моего Космоса (персонаж сериала «Бригада». — Прим. «Антенны»). Думала, наверное, что я такой же.

Татьяна Дюжева:

— Ну, я видела и «Остров» (картина Павла Лунгина 2005 года, в которой Дюжев сыграл священнослужителя. — Прим. «Антенны»). Просто знала, что люди актерской профессии чуть более демонстративные, эксцентричные. Но Дима у меня другой. Он умеет быть суперпрофессионалом в своем деле, но, приходя домой, становится супермужем, другом, отцом, настоящим искренним человеком, который не играет в реальной жизни.

— Дима наверняка красиво ухаживал?

Татьяна Дюжева:

— Да, но красивые ухаживания были в моей жизни и до него. Не этим он меня пленил. Он так искренне проявлял себя в поступках! Несмотря на то, что я видела: он молод, мальчик еще, но он действительно та стена, мужчина с большой буквы, с которым мне не страшно будет становиться не такой красивой и не такой молодой, как сейчас. Я чувствовала в нем ту уверенность, какую ощущала в моем отце, старшем брате. Понимала, что он не по годам силен и что с ним преодолею все. Он найдет любую возможность обеспечить меня, наших будущих детей и всегда будет моим другом. Ревновала ли я? Дима с первой встречи демонстрировал такую любовь, что я поверила — он меня никогда не обманет. Хотя подруги говорили: «Ты же понимаешь, что у него всегда рядом поклонницы». Но спасибо Диме, он всегда давал мне ощущение, что лучше, краше меня для него никого нет и не будет. Признаюсь, пару раз я вызывала Диму на серьезный разговор. В начале наших отношений он уехал на целый месяц в Америку на гастроли, и я понимала, что не смогу находиться в вечном ожидании мужа у окна, что для меня любовь на расстоянии крайне сложна. Но Дима убеждал, что в этом нет ничего страшного. С самого начала он говорил: «Нет ничего такого, чего бы не победила любовь». И я поверила ему.

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Да, был момент, когда Танечка говорила, что не может никак смириться с моими постоянными разъездами. Помню, я получил приглашение сниматься в комедии «Каникулы строгого режима». Перед началом съемок сказал Тане: «Пожалуйста, увольняйся с работы. Ты там с 9 до 6 вечера, а я прихожу домой после полуночи. Я просто не могу проснуться в 9 утра. Получается, что будем видеться с тобой только по выходным, если они у меня, конечно, будут». И Таня ушла с работы, хотя ей сделать этот шаг было непросто. Это было еще до женитьбы, у нас не было никакой близости — я ведь незадолго до встречи с Таней дал обет настоятелю, что интимной связи у меня не будет, пока я не пообещаю женщине жить с ней до старости. Помню, мы приехали на съемки, а недалеко от деревни, в которой поселились, находился Псково-Печерский монастырь. Пошли туда, и вдруг к нам буквально подбежал монах: «Здравствуйте, а где ваши мальчики?» Я: «Вы нас с кем-то спутали. Мы еще не женаты, у нас детей нет». Но он четко в ответ: «У вас будут мальчики, и вы приезжайте ко мне». Тогда это всерьез не восприняли. А скоро у нас родился Ваня, недавно появился Дима…

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— Говорят, любовь с годами трансформируется в уважение супругов друг к другу?

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Я всегда помню первоначальную цель нашего брачного и духовного союза. Мы пообещали друг другу вместе постареть, вместе дойти до конца жизни. Поэтому, какие бы ни были ссоры и разногласия, всегда помним, что нам друг от друга никуда не деться. Не стоит выяснять что-либо, лучше скорее примириться. Так нам проще будет дойти до наших внуков.

Татьяна Дюжева:

— А я бы сказала, что уважение крепнет, а любовь трансформируется в другую любовь, где ты останавливаешь себя в момент ссоры, понимая, что можешь ранить мужа. Словом, начинаешь бережнее относиться уже к родному тебе человеку. Если молодые пары поначалу доказывают что-то друг другу — у них страсть и отстаивание собственных границ, чтобы в дальнейшем легче было взаимодействовать, то в нашем случае, спустя 12 лет, мне проще поддержать мужа и согласиться с ним. И Дима во многих вещах стал гибче. С годами понимаешь цену кратковременной и в принципе беспричинной вспышки, от которой потом будет страдать твой любимый человек. Это понимание еще не пришло полностью, но оно идет. При этом я стала лучше чувствовать творческие переживания Димы, осознавать, что у него непростая и совсем не праздничная профессия, начала бережнее относиться к мужу, приходящему домой после работы. Он занимается любимым делом, и для меня важно, чтобы Дима снова и снова выходил с улыбкой к зрителю.

— В этом и заключается женская мудрость.

Татьяна Дюжева:

— И мужская тоже. Дима — верующий человек, и он многое несет в наш дом из православия. Важно беречь друг друга, и женщине в каких-то вещах необходимо уступить, потому что она женщина. Дима мне как-то сказал: «Каждый день мы должны понимать, что действительно останемся друг с другом до конца, даже если каждый из нас сильно изменится в силу определенных обстоятельств или жизненных событий». Вот такая трансформация любви у нас произошла за совместные годы. Мы оба изменились еще и потому, что дважды стали мамой и папой.

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Я все время развивался в профессии, окончил режиссерский факультет, хотел получить третье — политологическое — образование или окончить семинарию. Но в последние годы стал понимать, что счастье не в самообразовании и самосовершенствовании, а в семье. Ценность человеческой жизни зависит от количества людей, которые от тебя зависит. И если я не участвую в становлении характера и личности детей, то они так и вырастут без меня. Самое страшное, как говорят духовные отцы, неправильно воспитать свое чадо. На небесах обязательно спросят: «А где твои дети? Какие они? И почему они, рожденные тобой, несут в жизнь негатив?» После смерти о человеке остается только память.

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— С Диминым напряженным графиком у нас нет возможности посидеть за ужином. Но когда у мужа выходной, он с невероятным трепетом относится ко всем нам. Вместе с родными собираемся на Новый год, проводим каникулы. У меня два племянника, они дружат с нашими сыновьями. Да и летом с Димой умудряемся вырваться, чтобы провести отпуск вместе. У моих родителей есть небольшая дача в Подмосковье — ехать далеко, там достаточно скромные условия, но каждый год мы отправляемся туда: жарим шашлыки, Дима помогает папе в строительно-ремонтных работах. Это важно для родителей.

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Благодарим отель «Метрополь» за помощь в организации съемки. На Татьяне: платье Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

Учу сына нарушать правила

— Какие еще места в Москве, помимо отеля и собора, где венчались, значимы для вашей семьи?

Татьяна Дюжева:

— Серебряный Бор. Мы приехали туда в небольшой пансионат в ожидании первенца, думали, проведем несколько месяцев, родится Ванечка, и вернемся в Москву. Но нам так понравилось, что мы в небольшом номере остались на долгие три года. Там, к слову, еще было несколько семей, мы подружились, наши дети росли вместе. Дима уезжал на работу, а мы с Ванечкой оставались в оазисе природы, красоты и свежего воздуха. А когда сын подрос, ему надо было идти в садик, чтобы общаться со сверстниками, появилась возможность купить квартиру и жить в ней. В ожидании нашего младшего сына Дима предложил: «Может, поедем снова, снимем там номер и поживем?» Но это уже тяжело, когда в Москве все налажено, когда старшему надо идти в первый класс… И все же мы часто приезжаем погулять в наш Серебряный Бор — такое щемящее, ностальгическое чувство появляется каждый раз. Тогда мы еще были детьми на первой ступеньке наших семейных отношений.

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Патриаршие пруды для меня родное место — я после окончания института работал в ТЮЗе и снимал комнату на первом этаже на Патриарших. Мы с Таней там очень любим гулять.

Татьяна Дюжева:

— Лужники — тоже значимое место. Там, 12 сентября 2006 года, на концерте Мадонны , мы впервые встретились, и после этого Дима, собственно говоря, меня уже от себя никуда не отпустил.

— Сыновья на кого похожи?

Татьяна Дюжева:

— Мальчики абсолютно разные по характеру. Дима еще совсем малыш — 26 января ему исполнилось три годика, а Ване 7 августа будет десять. Он ответственный, исполнительный, переживающий. Даже слишком ответственный, это, кстати, часть моего характера. Учу его легче относиться к каким-то вещам. Суперответственность мешает жить. Придумываем с сыном игры, чтобы иногда можно было нарушать правила. Я ведь по образованию психолог. Ваня старается быть первым и лучшим во всем — моя правая рука в воспитании младшего. Помогает с первых дней рождения Димы. Ванечка мечтал о брате и ждал его появления на свет. Когда мы приехали из роддома, сказал: «Это самый счастливый день в моей жизни». Хотя, если честно, характер у младшего непростой. Он пользуется тем, что маленький, и обижает старшего — отбирает игрушки, ревнует, если мы уделяем Ванечке больше внимания. Дима — лидер от природы. Активный, артистичный, с идеальным музыкальным слухом, любит петь, танцевать, схватывает все на лету и обладает феноменальной памятью. Того, о чем переживаю с Ваней, у Димы в избытке — все ему хочется сделать по-своему, у него свои правила. Он никогда не позволит себя обидеть, это тот мужчина, который всегда постоит за себя. А Иван при всей природной силе, росте, мощном кулаке — добрый парень и пытается решать любые конфликты словом, хотя ему стоит раз ударить, и соперник улетит. Дима же всегда защитит свою территорию и старшего брата. Ваня на отлично заканчивает третий класс — у него с первого одни пятерки. С младшим занимаемся дома, водим его два раза в неделю в садик, не ради образования, а чтобы он общался с детьми, учился вести себя в коллективе.

— Кто, кстати, предложил младшего сына назвать в честь папы?

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Таня. Я долго ее отговаривал. Но она была уже в положении, я не хотел ее расстраивать и согласился. А Ваню зовут так же, как Танечкиного прапрадеда. Он был священником, которого в годы гонений спасли прихожане, и он как монах-отшельник жил в подвале. Уверен, детей надо называть в честь достойных предков, чтобы они продолжали их память.

— Какими видите сыновей лет через 20?

Татьяна Дюжева:

— Мечтаю, чтобы они занимались тем, что им нравится. Чтобы стали помощниками своего отца, и я не имею в виду в профессии. Надеюсь, они получат фундаментальное классическое образование — юридическое, экономическое, финансовое… Да, у них есть природная актерская харизма, которая пригодится в любой деятельности. И мы с Димой поможем им достичь целей. Планируем дать образование сыновьям в России, не представляем себе ситуацию, когда дети будут учиться вдали от нас. Любого рода интернат, при каком бы фантастическом университете он ни был, пугает. Дети растут, и на каждом этапе взросления наше участие в их жизни становится еще более важным.

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Мои сыновья должны быть честными, добрыми, ответственными, любящими и любимыми, кем бы они ни стали. Единственное, что не хотел бы, чтобы Дима пошел по моим стопам. Но об этом пока рано думать. Я ведь в детстве не хотел быть актером, мечтал, как многие ребята, стать моряком. Но папа (актер Петр Дюжев. — Прим. «Антенны») как-то назидательно попросил исполнить его волю, вот я и пошел в артисты. Может, он разглядел во мне талант, не знаю. Очень хочу увидеть детей моих детей, нянчиться с ними — главная мечта. Это будет тогда, когда возраст уже позволит не стремиться к развитию в профессии, можно будет круглосуточно находиться рядышком с этими ангелочками, пахнущими грудным молочком.

— А о своем пополнении семейства уже не мечтаете?

Дмитрий Дюжев (Dmitryi Duzhev):

— Может быть и такое…

Татьяна Дюжева:

— Пока Дима еще совсем маленький. А там как Бог даст.

Знакомство — 12 сентября 2006 года.

Свадьба — 14 февраля 2008 года.

Венчание — 20 июля 2008 года.

7 августа 2008 года родился сын Иван, а 26 января 2015 года — Дмитрий.

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