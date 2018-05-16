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Как тростинка: Дарья Пынзарь неожиданно похудела
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Как тростинка: Дарья Пынзарь неожиданно похудела 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Поклонники даже заподозрили ее в фотошопе.
Живя уже несколько месяцев в солнечной Турции, экс-звезда «Дома-2» наслаждается природой и морем. Но, как ни парадоксально, это не шло на пользу ее внешности. Поклонники заметили, что на фото, которые Даша исправно выкладывает в Instagram каждый день, девушка стала выглядеть старше, чем когда жила в Москве. К тому же формы Даши стали более аппетитными: она явно набрала с пяток (а то и больше) лишних килограммов. Кое-кто даже заподозрил, что Пынзарь беременна третьим.
То ли Пынзарь прислушалась к критике своих фолловеров, то ли просто решила взять себя в руки, но на последнем семейном фото она смотрится просто тростинкой.
Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)
15 Май 2018 в 4:36 PDT  Стройные бедра, тонкая талия и шикарная фигура в целом — некоторые подписчики даже заподозрили Дарью в фотошопе. Но разглядеть явные признаки редактирования на снимке так и не смогли. Так что даже хейтерам остается признать: девушка действительно сильно похудела, причем за очень короткий срок.
Раньше звезда уже рассказывала Wday.ru, что диеты — не ее конек. «Каких-то специальных диет я не придерживаюсь, считаю, что для хорошей счастливой жизни нужно вкусно есть. Зачем себя лишать удовольствия? Но, конечно, нужно думать о здоровье, употреблять меньше сладкого и соленого. Последнее мне дается тяжелее всего. Обожаю все солить, даже селедку. Но это приводит к отекам», — говорила Дарья.
Что ж, может быть, она ненадолго изменила своим принципам, чтобы привести себя в идеальную форму к лету? Как бы то ни было, с нее стоит взять пример, ведь пляжный сезон не за горами.
Так Даша выглядела еще недавно. Больше фото — по стрелке
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