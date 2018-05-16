Специалисты рассказали о натуральных и синтетических консервантах

Консерванты добавляются в продукты для значительного увеличения срока годности; они препятствуют размножению бактерий, образованию плесени, токсинов.

Консерванты условно делятся на две группы: натуральные и синтетические. К натуральным относятся, например, соль, сахар, спирт, уксус. К синтетическим — те самые сорбат калия, бензоат натрия и прочие вещества, которые синтезируются искусственно.

В настоящее время в основном используются синтетические консерванты — они и дешевле, и мощнее. При этом стоит отметить, что отдельные добавки можно как синтезировать в лабораториях, так и выделять из натурального сырья — примером являются, например, сорбат калия и лимонная кислота.

Бензоат натрия — это пищевая добавка, относящаяся к консервантам, обозначается символом Е211. Она часто используется в комплексе со стабилизаторами и красителями. Бензоат натрия не рекомендуется применять совместно с аскорбиновой кислотой, поскольку при этом образуется канцерогенное вещество бензол. Ускорению образования бензола способствуют также наличие лимонной кислоты и повышенная температура.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится исследование напитков на содержание консервантов на современном оборудовании методом ВЭЖХ.

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