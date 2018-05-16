Ещё
Специалисты рассказали о натуральных и синтетических консервантах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специалисты рассказали о натуральных и синтетических консервантах 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Консерванты добавляются в продукты для значительного увеличения срока годности; они препятствуют размножению бактерий, образованию плесени, токсинов.
Консерванты условно делятся на две группы: натуральные и синтетические. К натуральным относятся, например, соль, сахар, спирт, уксус. К синтетическим — те самые сорбат калия, бензоат натрия и прочие вещества, которые синтезируются искусственно.
В настоящее время в основном используются синтетические консерванты — они и дешевле, и мощнее. При этом стоит отметить, что отдельные добавки можно как синтезировать в лабораториях, так и выделять из натурального сырья — примером являются, например, сорбат калия и лимонная кислота.
Бензоат натрия — это пищевая добавка, относящаяся к консервантам, обозначается символом Е211. Она часто используется в комплексе со стабилизаторами и красителями. Бензоат натрия не рекомендуется применять совместно с аскорбиновой кислотой, поскольку при этом образуется канцерогенное вещество бензол. Ускорению образования бензола способствуют также наличие лимонной кислоты и повышенная температура.
В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится исследование напитков на содержание консервантов на современном оборудовании методом ВЭЖХ.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
Яромир, Тина, Ива. В Барнауле популярны необычные имена «Школа невест» работает в Бийске Почти 10 тонн сыра продали на ярмарке в Барнауле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светлана Бондарчук смутила двусмысленной позой3
Стриженова и Ротару удивили экстремальной диетой
Женские купальники заменили скотчем81
Этот тест пройдут только самые смекалистые1
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение