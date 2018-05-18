«Когда рожать?»: беременная Ева Лонгория приняла участие в фотосессии

Звезда популярного американского сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория опубликовала новые снимки, для которых позировала на последнем сроке беременности. 43-летняя красавица вот-вот родит долгожданного сына, который станет для нее первенцем. Знаменитость в облегающих нарядах в очередной раз продемонстрировала живот внушительных размеров.

На последних неделях беременности актриса Ева Лонгория решила принять участие в пикантной фотосессии для журнала Iris Covet Book. Селебрити показала изменившуюся фигуру в атласном платье, соблазнительных боди и белье. На одном из снимков «отчаянная домохозяйка» изображена в бассейне в полупрозрачном наряде.

На последних неделях беременности актриса Ева Лонгория решила принять участие в пикантной фотосессии для журнала Iris Covet Book. Селебрити показала изменившуюся фигуру в атласном платье, соблазнительных боди и белье. На одном из снимков «отчаянная домохозяйка» изображена в бассейне в полупрозрачном наряде. В интервью изданию Ева рассказала, что изначально она с мужем Антонио Бастоном не хотела афишировать «интересное положение», которое ей постоянно приписывали окружающие. Артистка отметила, что как только поправлялась в талии, все СМИ сразу начинали писать о беременности, а на этот раз она, наконец, «оправдала надежды».

Известно, что малыш родится в ближайшее время. Поклонники обсуждают внешний вид будущей мамы, отмечая, что она прекрасно выглядит — буквально «расцвела» на глазах: «Ого, вот это она поправилась!» «А мне кажется, что наоборот — очень аккуратный у нее живот». «Какая красивая! Еще лучше стала в положении». «Явно ретушь видна, на недавних снимках она большая такая, а здесь все очень утонченно». «Ева прелесть! Ей так идет беременность!» «Когда рожать? Что-то она долго беременна уже». «Отлично выглядит будущая мама! Здоровья ей и ребенку!»

Недавно Ева устроила вечеринку в честь будущего сына и отлично провела время со своими голливудскими подругами. Но на фото с праздника Лонгория выглядела настолько округлившейся, что многие подумали, будто она ждет двойню.