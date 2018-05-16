2 тонны санкционных груш раздавили под Костромой

В Галичском районе раздавили более 1,6 тонны груш, узнал KOSTROMA.TODAY. Санкционные фрукты обнаружили на одной из местных оптовых баз.

Груши были привезены из Польши. Из этой страны, как и других стран Евросоюза , ввозить фрукты в Россию запрещено.

По информации Ярославской таможни, совместно с управлением Россельхознадзора решено было уничтожить всю партию привезенных груш.

В итоге груши вкусного сорта «Конференс» были раздавлены на полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, санкционные фрукты в Костромской области уничтожают не так редко. Например, осенью прошлого года на одном из полигонов раздавили 100 килограммов польских яблок и груш.

Давят и не только фрукты. Накануне в Костроме жестоко расправились с немецким сыром Dorblu.