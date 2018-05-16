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2 тонны санкционных груш раздавили под Костромой
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2 тонны санкционных груш раздавили под Костромой 

Kostroma.Today 45 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Галичском районе раздавили более 1,6 тонны груш, узнал KOSTROMA.TODAY. Санкционные фрукты обнаружили на одной из местных оптовых баз.
Груши были привезены из Польши. Из этой страны, как и других стран Евросоюза, ввозить фрукты в Россию запрещено.
По информации Ярославской таможни, совместно с управлением Россельхознадзора решено было уничтожить всю партию привезенных груш.
В итоге груши вкусного сорта «Конференс» были раздавлены на полигоне твердых бытовых отходов.
Напомним, санкционные фрукты в Костромской области уничтожают не так редко. Например, осенью прошлого года на одном из полигонов раздавили 100 килограммов польских яблок и груш.
Давят и не только фрукты. Накануне в Костроме жестоко расправились с немецким сыром Dorblu.
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