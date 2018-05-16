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Лосенку-приемышу на Сумароковской лосеферме придумали алгебраическое имя
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Лосенку-приемышу на Сумароковской лосеферме придумали алгебраическое имя 

k1news.ru 39 минут назад
Фото: k1news.ru
Новосел Сумароковской лосефермы — лосенок, привезенный из Ярославской области, обрел свое имя, сообщает портал krasnoenews.ru.
Теперь малыша зовут Игреком благодаря названию деревни, откуда его привезли. Он единственный из лосят, у кого есть имя, остальных малышей, которые родились на ферме, еще не назвали.
Лосенка назвали Игреком. Изначально хотели назвать Игрой, как предлагали те, кто его привез, но он оказался мальчиком. Поэтому Игрек. Лосеночек, конечно, мелковат. Скорее всего, от первородящей лосихи. Такие лосятки вообще шансы имеют на выживание небольшие, но мы стараемся его выходить. Естественно, если мальчик будет хороший, он останется у нас, нашим девочкам будет кавалер. Надеемся, что у него все будет хорошо, — рассказала ветеринарный врач лосефермы Наталья КОРЕНКОВА.
Напомним, что лосенка привезли из деревни Игрищи Ярославской области, где он отбился от матери и стал пастись вместе со стадом овец. Пастух подкармливал его молоком, но потом животное решили направить на ферму в соседний регион.
Сейчас у малыша хороший аппетит, он ест 6 раз в день.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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