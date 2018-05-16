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Известный блогер Илья Варламов раскритиковал Самару за «пряничные домики»
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Известный блогер Илья Варламов раскритиковал Самару за «пряничные домики» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Журналист Илья Варламов оценил подготовку городов-организаторов чемпионата мира по футболу — 2018. В черный список блогера попала и Самара. Илья Варламов в своем блоге раскритиковал губернию за «пряничные домики».
Всё дело в том, что по улице Самарской пройдет один из гостевых маршрутов во время матчей ЧМ-2018. На участке улицы между Полевой и Маяковского сохранилось много домов постройки начала прошлого века. Городские власти решили обновить фасад этих строений, покрыв дома краской ярких цветов. Правда, о качестве реставрации здесь особо не заботились.
Здание закрасили вместе с окнами
Дома покрасили только с лицевой стороны
— Вот так, вместе с окнами, покрасили фасады старых домов в Самаре. Самое интересное, что красили здания только спереди, — рассказал читателям Илья Варламов.
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Женский форум
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