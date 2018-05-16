В одном из дворов Петрозаводска украли фигурки лебедей

Пока одни украшают город, другие беззастенчиво воруют.

Всего лишь две недели простояли фигурки лебедей во дворе дома № 43 по улице Мурманской. Жительница этого дома Людмила Трофимовна сделала их из гипса, украсив небольшой участок перед домом. Как рассказала ее невестка Екатерина, каждый человек, который проходил мимо, всегда благодарил за красоту, говорили много разных хороших слов.

Но утром 14 мая кто-то украл лебедей.

–Люди, имейте совесть, пожалейте труд человека, который вложил всю душу в свою работу. Очень обидно, что у нас есть такие неблагодарные люди! — написала нам Екатерина.

— Если вам так хотелось таких же лебедей, то вы бы лучше подошли и попросили нас их сделать вам, а не воровали!