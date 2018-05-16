За рулем и другие игрушки, которые были мечтой советских детей

Основой счастливого детства в СССР было мирное небо над головой, полная семья и жизнь в справедливом обществе. Но это по версии взрослых. Дети выдвигали свои условия для счастья — «игрушечные». Вспоминаем «счастливые» игрушки советского детства.

Кубик Рубика

У советского школьника не было «айфонов», «айподов» и «сони плейстейшн». Все это воплощал в себе кубик Рубика — главный объект желания начала 1980-ых. Культ этой головоломки строился на пяти элементах — неоновых цветах, сладковатом запахе пластика, приятном скрипе при собирании и неповторимом «энергономичном» чувстве объема, которое возникало в пальцах рук. Но главной была мантра — формула сборки: «лево — фасад-верх-право-фасад». Что-то в этом роде…

За рулем

Культовый советский автосимулятор был мечтой любого советского мальчишки. Для сегодняшних детей управление магнитной машинкой по крутящемуся кругу с примитивной разметкой воспринимается примерно так, как для владельца смартфона переговоры по рации времен Первой мировой войны. Но тогда это было самым продвинутым «игровым» девайсом. Кстати, машинкой можно было управлять на 3 скоростях.

Снегокат «Чук и Гек»

Объект желания всех школьников Советского Союза, живущих в регионе, где зимой бывает снег. Самая технологичная альтернатива «консервативным» санкам: снегокат имел руль, благодаря которому можно было совершать больше маневров на снежной горке. Правда, развлечение с этим снарядом имело серьезный побочный эффект, точно выражаемой русской народной мудростью: «Любишь кататься — люби и саночки возить». Последнее — в случае с почти десятикилограммовым «Чуком и Геком» было сложно исполнить.

Игра «Электроника — Ну, погоди!»

Главный игровой гаджет 1980-ых. Волк должен поймать в корзину как можно больше яиц, «поставляемых» курами с четырех сторон. За каждое пойманное яйцо засчитывалось очко, за каждое разбитое яйцо — очко отнималось. Набрав 200 очков, игрок получал призовую игру. Во время игры периодически в верхнем углу экрана являлся заяц, и тогда можно было заработать бонусные очки. Интересно, что среди советских психологов возникали вопросы к «Ну, погоди!»: было мнению, что дети в процессе игры начинают себя ассоциировать с негативным персонажем — волком, и что это может сказаться на правильности их социальных установок.

Пупсики

Советские девочки ничего не слышали о Барби и Кене; у них были другие герои — пупсы. Каждая девочка знала, что лучшие пупсики — из Германской Демократической Республики (была такая страна). Немецкие куклы отличались эластичностью материала, более человечным выражением лица, и для них (как и для Барби) можно было покупать одежду, сумочки и прочие аксессуары.

Немецкая железная дорога

Каждый советский ребенок мечтал о железной дороге, сделанной в ГДР. Она представляла собой комплект из моделей реальных поездов, вагонов, рельсов, стрелок, ж/д переездов, семафоров, вокзалов, домов, мостов. И всей этой альтернативной реальностью можно было управлять пультом управления. Восточногерманский бренд PIKO, который являлся самым известным в СССР производителем детских железных дорог, вызывал трепет у советских школьников поболее, чем сегодняшние Sony Playstation или Xbox. Базовый комплект, самый простой, стоил порядка 20 рублей, а стоимость самых навороченных версий доходила до 50 рублей — чуть меньше половины средней зарплаты.

Пятнашки

Главная головоломка в Советском Союзе, которую в начале 1980-ых годов можно было найти в кармане почти любого школьника младших классов. Собственно освоить «пятнашки» можно было за час-полтора. Затем, когда секрет был разгадан, головоломка уже не столько бросало вызов детского интеллекту, сколько выполняла роль тренажера для указательного пальца. У «пятнашек» была одна особенность — спустя неделю активной эксплуатации терялись одна-две фишки. После этого школьник менял функцию игры: главным становилась коробочка, в которую ребенок использовал в качестве кошелька для мелочи.