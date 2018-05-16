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Едят цыплят и тараканов: в челябинском зоопарке родились мангусты
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Едят цыплят и тараканов: в челябинском зоопарке родились мангусты 

74.ru 34 минуты назад
Фото: 74.ru
Челябинский зоопарк представил публике малышей-мангустов, которые родились в семье Пружинки и Лапси. Они уже окрепли и потихоньку начинают есть «взрослую» пищу.
В зоопарке родились мангусты
Пружинку взяли из новосибирского зоопарка три года назад для «омоложения» коллектива мангустов. Пока это её первое потомство. Лапси уже становился папой.
— Малыши пока питаются в основном материнским молоком. Уже пытаются кушать суточных цыплят, которые по размеру больше их самих. Хватают и уносят в укромное место, чтобы никто не мешал. Но в итоге кто-то из взрослых всё равно отбирает и съедает, — рассказала ведущий зоолог зоопарка Эвелина Сабашвили. — Мангусты питаются мясом, овощами, творогом, яйцами. Также кормим их специально выращенными тараканчиками.
Как только малышам исполнится полгода, их планируют передать в другие зоопарки.
Также недавно в зоопарке появился носушонок. Родился он раньше положенного срока. Из-за неопытности молодой мамы сотрудникам пришлось кормить его из бутылочки.
Публикация от Челябинский Зоопарк (@chel_zoopark) 15 Май 2018 в 3:11 PDT  Ещё один малыш, которому сотрудники зоопарка заменили родителей — бельчонок. Его потеряла собственная мать: молодая белка из городского бора сначала принесла детёнышей на территорию детского контактного зоопарка, а затем решила спрятать в другое место, но уронила одного.
Недавно в зоопарке появились сурикаты. Потомство принесла самка по кличке Ромашка. Об этом сообщила ведущий зоолог зоопарка Эвелина Сабашвили. А в апреле случилось пополнение в семействе Осликов. По итогам голосования её назвали Сливкой. В первой четвёрке вариантов были также Чёлка, Халва и Челси. В первые минуты голосования пользователи соцсетей также предложили имя Тефтелька, но спустя несколько минут оно пропало из списка.
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