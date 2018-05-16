«Походка Джека Воробья»: Ксения Царицына показала фигуру в откровенном боди

Жена самарского предпринимателя Алексея Шаповалова Ксения Царицына не устает хвастаться перед многочисленными поклонниками роскошным образом жизни, которую многие считают сплошным праздником. Она демонстрирует дорогостоящие подарки, которыми ее балует муж, шикарные наряды и себя любимую на фоне заграничных пейзажей. Красавица работает моделью и показывает фигуру, которую не испортило рождение двоих детей.

26-летняя Ксения Царицына любит подчеркивать достоинства своей внешности. Она часто снимается для рекламы одежды и не забывает делиться кадрами из фотосессий. На днях супруга олигарха опубликовала несколько видеороликов, которые удивили даже бывалых критиканов. Мать двоих детей позировала перед камерами в сексуальной одежде, которая мало что скрывала.

Внимание пользователей соцсетей привлекла откровенность Царицыной, которую назвали граничащей с вульгарностью. Мать двоих детей предстала в черном боди с рукавами, оголенными плечами и высоким вырезом бедра. Ксения дефилировала по импровизированному подиуму в окружении статуэток, повторяющих награды кинопремии «Оскар», показывая «фирменные» движения манекенщиц: «Походка Джека Воробья», — указала светская львица. Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) 13 Май 2018 в 12:13 PDT Многие пользователи соцсетей остались в восторге от фигуры Ксении Царицыной, но было много тех, кто посчитал ее дефиле пошлым, поскольку ткань едва прикрывала интимные места знаменитости, которая, не стесняясь, показывала фигуру перед фотографами и операторами: «Ого, чуть не оголилась, интересно». «Вау, вот это формы!» «А муж не против такой откровенности?»

«А я чуть обедом не подавился». «Я в приятном шоке от вашей красоты». «Не понимаю, как не стыдно?» «Вот в наши времена такого себе не позволяли!» «Ой, что я вижу, почти показала причинное место, как не совестно?»

Многие откровенно завидуют Ксении Царицыной, выискивая у нее недостатки. Особенно пристально разглядывают «неидеальные» руки модели, когда она демонстрирует на своей странице кольца с огромными бриллиантами.

Хейтерам не дает покоя яркая внешность жены бизнесмена и они упрекают ее в злоупотреблении пластикой, считая, что она сильно похожа с женой рэпера Джигана Оксаной Самойловой

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) 11 Май 2018 в 12:22 PDT