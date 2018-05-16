Сиднейские пляжи — вид из поднебесья

Сиднейские пляжи невероятны, особенно если смотреть на них с головокружительной высоты. Именно туда отправляет свой верный дрон модели DJI Mavic Pro 23-летний австралийский фотограф Шей Купер, который прячется в сети под псевдонимом Blonde Shooter.

Аэрофотосъемка демонстрирует привычную местность с необычного ракурса, добавляя ей неземной красоты. К счастью, сейчас она стала гораздо доступнее. Когда делаешь свои первые фотографии с помощью дрона, то понимаешь: «Вот она, невероятная красота на расстоянии одного полета». Наблюдая с воздуха за жизнью пляжа, игрой волн, причудливыми узорами береговой линии, понимаешь настоящий дух этих мест, обласканных водами Тихого океана.

Источник: Photo Grist