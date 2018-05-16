Ещё
Сиднейские пляжи — вид из поднебесья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке

Сиднейские пляжи — вид из поднебесья 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Сиднейские пляжи невероятны, особенно если смотреть на них с головокружительной высоты. Именно туда отправляет свой верный дрон модели DJI Mavic Pro 23-летний австралийский фотограф Шей Купер, который прячется в сети под псевдонимом Blonde Shooter.
Аэрофотосъемка демонстрирует привычную местность с необычного ракурса, добавляя ей неземной красоты. К счастью, сейчас она стала гораздо доступнее. Когда делаешь свои первые фотографии с помощью дрона, то понимаешь: «Вот она, невероятная красота на расстоянии одного полета». Наблюдая с воздуха за жизнью пляжа, игрой волн, причудливыми узорами береговой линии, понимаешь настоящий дух этих мест, обласканных водами Тихого океана.
Источник: Photo Grist
Bigpicture.ru: последние новости
«Мне вслед оборачиваются 20-летние»: самой старой гламурной модели Великобритании 67 лет Как сложилась судьба самых ярких советских манекенщиц Тайна заброшенного поселка посреди Северного Ледовитого океана
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке60
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка4
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж11
Женские купальники заменили скотчем89
Этот тест пройдут только самые смекалистые2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:45
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж
Любовь
00:08
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение