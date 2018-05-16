У него все хорошо. Эд Вествик отдыхает на пляже в Мексике

Эда Вествика (30) обвинили в насилии в ноябре прошлого года. Первой это сделала актриса Кристина Кэон, потом к ней присоединились Орели Уинн, Рэйчелл Эк и Хейли Камиль Фридман (23). Сам актер, конечно, все отрицает, заявляя, что даже не знает этих девушек.

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Недавно, правда, стало известно, что Вествик все же находится под следствием. «Подтверждаю, что дело Эда Вествика передали в наш офис. Сейчас оно находится на рассмотрении. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставить никакой информации относительно пострадавших», — заявил представитель офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса.

Но, кажется, Эд не переживает из-за происходящего. Папарацци заметили актера во время отдыха на пляже Мексике. Правда, был он там один, без своей девушки Джессики Серфати (27), которая его, кстати, поддерживает.

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