Разбившиеся мечты: Ане Кондаковой с пороком сердца нужна помощь

Четверть миллиона рублей может спасти жизнь Ани Кондаковой. У девочки порок сердца. Нужна операция. Деньги собирает благотворительный фонд «Помоги спасти жизнь». Аня надеется, что и зрители телеканала «МИР» не останутся равнодушными к ее беде.

«Я мечтала развиваться дальше, стать гимнасткой. Но не сбылись мечты», — делится девочка.

Аня знает, каких трудов стоит каждая спортивная победа. Она занималась танцами, гимнастикой и добивалась успехов в волейболе. На всех соревнованиях только призовые места. Но это было раньше. Теперь от спорта пришлось отказаться — у девочки обнаружили порок сердца.

«Она устает, приходит из школы и сразу ложится спать. Может уснуть до утра, если у нее нет никаких заданий. Иногда наблюдается посинение вокруг рта. Она говорит, что пальцы у нее мерзнут и синеют», — рассказала мама Ани Татьяна Кондакова.

Все силы Аня бросила на учебу. Круглая отличница похвальные грамоты давно уж не считает. Спортивная закалка всегда и во всем быть первой. Но даже на уроках физкультуры не все можно. Врачи запретили любые физические нагрузки. «Мои одноклассники играли в волейбол, а мне учитель не разрешал этого делать. Но когда он уходил, я все равно вставала на поле и играла. Потому что обидно, когда все играют, а тебе нельзя», — рассказывает Анна Кондакова.

Аня с мамой живут в небольшом городке. В местной больнице кардиолога нет. Приходится ездить за 300 километров в Москву. И так уже пять лет. Врачи надеялись, что со временем Аня перерастет и болезнь уйдет сама собой. Но спустя годы стало только хуже.

«Ко мне начали не очень хорошо относиться одноклассники. Они начали унижать, говорить: а ты не такая, не можешь заниматься тем, чем занимаемся мы. Но это не конец света, нужно жить с этим дальше и каким-либо способом пытаться этого избежать или исправить», — сказала Анна Кондакова.

Исправить можно. После одной лишь операции Аня проснется здоровой. Но она стоит недешево — больше 250 тысяч рублей.

«Раньше такие операции делались по квотам. Сейчас квоты отменили. Родителям приходится собирать средства самостоятельно. В стоимость входит как сам окклюдер, так и подготовительные анализы, послеоперационный период», — отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Помоги спасти жизнь» Юлия Стриганова.

Татьяна воспитывает дочь одна и не в силах оплатить операцию. Помочь девочке может каждый из нас. Для этого нужно просто отправить SMS со словом «Помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434. В наших силах исполнить мечту девочки о здоровой жизни.

В прошлых выпусках мы рассказывали о восьмилетнем Ринате Зинатуллине, нуждающемся в помощи. Ему срочно нужна пересадка почки. Донор нашелся: свою почку готова отдать близкая родственница. Несколько лет родители искали три миллиона рублей на лекарства, сумма почти собрана. Осталось 800 тысяч. После выхода сюжета в эфир наши телезрители перечислили Ринату 304 тысячи 875 рублей. Фонд «Помоги спасти жизнь» продолжает сбор средств для мальчика.

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