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С родным краем на груди: сибирячка выпустила броши в форме Сибири
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С родным краем на груди: сибирячка выпустила броши в форме Сибири 

ngs.ru 26 минут назад
Фото: ngs.ru
Жительница Новосибирска Мария Водостоева начала изготавливать броши и магниты, которые повторяют очертания карты Сибирского федерального округа. Контуры Сибири девушка вручную вырезает из глины, рисует границы областей, покрывает глазурью и обжигает в печи. За два обжига у Марии Водостоевой получились 20 керамических СФО.
«Керамика — это творческий процесс с постоянными неожиданностями и экспериментами. В этом процессе многое ведёт себя непредсказуемо, показывает совершенно неожиданные результаты, из-за этого нет чёткого плана по количеству и времени на изготовление. Один обжиг полностью проходит успешно — изделия из печи выходят красивые и яркие, а второй обжиг наоборот — либо печка недообожгла, либо не так среагировали глазури, там же химические реакции», — рассказала корреспонденту НГС автор изделий Мария Водостоева.
Керамический СФО можно посадить на брошь или магнит. Стоимость одного изделия — от 350 до 500 рублей.
В планах девушки выпустить линейку керамических аксессуаров с лисами — на эту коллекцию Марию Водостоеву вдохновил эксперимент по одомашниванию лисиц в Институте цитологии и генетики СО РАН.
В апреле новосибирец Стас Яковлев занялся производством деревянных значков в поддержку Telegram — по решению Таганского районного суда Москвы Роскомнадзор начал блокировку мессенджера с 16 апреля.
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