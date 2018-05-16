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Фанаты «Ювентуса» начали сбор подписей под требованием пересмотреть дизайн новой формы
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Фанаты «Ювентуса» начали сбор подписей под требованием пересмотреть дизайн новой формы 

SPORT24.ru 1 час назад
«Ювентус» представил комплект новой домашней формы на сезон-2018/19. Форма сохранила традиционный дизайн в виде черных и белых полосок. Однако фанаты клуба уже организовали сбор подписей под петицией, размещенной на change.org. Болельщики хотят, чтобы клуб и Adidas пересмотрели нанесение на центр футболки титульного спонсора.
В новой версии формы название компании Jeep нанесен в черном квадрате. Однако часть фанатов хотели бы, чтобы название было на белом фоне без явного его выделения. Также болельщиком хотелось бы видеть на концах рукавов черные полоски.
На данный момент петиция собрала более 10 тысяч подписей.
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