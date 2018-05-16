В столице Адыгеи выбрали самую обаятельную молодую семью

В актовом зале Адыгейского педагогического колледжа состоялся городской конкурс «Самая обаятельная молодая семья Майкопа».

В этом году конкурс проходил в Международный день семьи — 15 мая. Прежде чем попасть в финал состязания, пары прошли отборочный этап. В результате за почетный титул боролись три молодые семьи: Витренко, Зваригины и Лазаренко.

В ходе конкурсных испытаний («Визитка», «Я+ты=мы», «Двое заодно» и другие) супружеские пары рассказали жюри и зрителям свои семейные истории, продемонстрировали творческие способности, находчивость, взаимопонимание и чувство юмора.

По решению жюри, самой обаятельной семьей Майкопа признана супружеская пара Витренко. Сергей и Виктория зарегистрировали брак совсем недавно — всего 10 месяцев назад, но уже смело могут называться крепкой дружной семьей, что и подтвердили своей победой.

Вместе с почетным титулом супруги Витренко получили диплом, подписанный мэром Майкопа Андреем Гетмановым, и приз от городской администрации — ноутбук. Остальным финалистам вручены почетные грамоты и ценные подарки.