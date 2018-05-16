Итоги конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2018

В этом году в конкурсе приняло участие 425 работ от 64 компаний в 25 номинациях. Состав жюри в этом году тоже впечатляющий — представители более 80 компаний — бренды и ритейл, 25% из них вошли в число жюри первый раз.

Председатель жюри Людмила Морозова (Нестле Россия) подвела итоги конкурса «2017-й был для нас насыщенным и крайне интересным годом! За плечами много проделанной работ, лучшая часть которой была представлена на выставке. Безусловно, мы все конкурируем между собой, хотим быть лучше, креативнее, интереснее. Но прежде всего мы — единомышленники!»

Новые номинации этого года — «Лучший проект в области категорийного менеджмента» и «Препаки» представили очень интересные проекты, очевидно, что эти направления будут сильно развиваться в ближайшее время.

Партнером номинации Concept в этом году стала компания MARS, бренд M&Ms, на выставке было представлено 33 работы, произведенными компаниями — участниками Ассоциации по одному общему брифу.

Приз в номинации POSM года по версии Ассоциации POPAI получила «Паллетная конструкция мотоцикл для бренда William Lawson’s» компании El Paco.

Отдельно также стоит отметить «Мега-зону Milka Шале», которая получила приз в номинации Дизайн года и «Паллетный дисплей huggies Elite Soft Коляска», который получил Гран-При. Обе работы были произведены компанией DDA.

Своим впечатление о прошедшем POPAI AWARDS 2018 поделился Евгений Кухтицкий, Директор по торговому маркетингу, Groupe SEB: «В 2017 году я говорил участникам о необходимости развивать digital направление, я выражал пожелание, что данная номинация должна быть представлена гораздо более широким спектром работ. Более того, что digital станет неотъемлемой частью любого проекта, процесса, активности — мотивации, промо, posm

и т. д.

В 2018 я был приятно удивлен тем, сколько работ содержали в себе диджитал и интерактив, игровую составляющую. При этом очевиден тренд на эффективность решения и клиентоориентированность — стремление не просто сделать что-то яркое и бесконечно красивое, а полезное и применимое на данном конкретном рынке, для данного клиента, с учетом его покупателей, площадей, бюджета и пр. Это самый и единственный правильный путь к успеху — понимание своего клиента и развитие его бизнеса.»

Проекты-победители POPAI AWARDS 2018

Благодарим партнеров конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2018:

Золотые спонсоры: 3A COMPOSITES, LG ELECTRONICS, NESCAFE, PUBLIC TOTEM, Seven, VIRTU

Серебряные спонсоры: CHEP , CMS, CORAL GROUP, DDC, LBL MARKETING, OKTOPRINT SERVICE, TTG Спонсоры: Inscom Solutions, RedinDesign, НАМИ

Генеральный технический партнер — Interactive Group Партнер по активационному маркетингу — Unite