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Итоги конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2018
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Итоги конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2018 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
В этом году в конкурсе приняло участие 425 работ от 64 компаний в 25 номинациях. Состав жюри в этом году тоже впечатляющий — представители более 80 компаний — бренды и ритейл, 25% из них вошли в число жюри первый раз.
Председатель жюри Людмила Морозова (Нестле Россия) подвела итоги конкурса «2017-й был для нас насыщенным и крайне интересным годом! За плечами много проделанной работ, лучшая часть которой была представлена на выставке. Безусловно, мы все конкурируем между собой, хотим быть лучше, креативнее, интереснее. Но прежде всего мы — единомышленники!»
Новые номинации этого года — «Лучший проект в области категорийного менеджмента» и «Препаки» представили очень интересные проекты, очевидно, что эти направления будут сильно развиваться в ближайшее время.
Партнером номинации Concept в этом году стала компания MARS, бренд M&Ms, на выставке было представлено 33 работы, произведенными компаниями — участниками Ассоциации по одному общему брифу.
Приз в номинации POSM года по версии Ассоциации POPAI получила «Паллетная конструкция мотоцикл для бренда William Lawson’s» компании El Paco.
Отдельно также стоит отметить «Мега-зону Milka Шале», которая получила приз в номинации Дизайн года и «Паллетный дисплей huggies Elite Soft Коляска», который получил Гран-При. Обе работы были произведены компанией DDA.
Своим впечатление о прошедшем POPAI AWARDS 2018 поделился Евгений Кухтицкий, Директор по торговому маркетингу, Groupe SEB: «В 2017 году я говорил участникам о необходимости развивать digital направление, я выражал пожелание, что данная номинация должна быть представлена гораздо более широким спектром работ. Более того, что digital станет неотъемлемой частью любого проекта, процесса, активности — мотивации, промо, posm
и т. д.
В 2018 я был приятно удивлен тем, сколько работ содержали в себе диджитал и интерактив, игровую составляющую. При этом очевиден тренд на эффективность решения и клиентоориентированность — стремление не просто сделать что-то яркое и бесконечно красивое, а полезное и применимое на данном конкретном рынке, для данного клиента, с учетом его покупателей, площадей, бюджета и пр. Это самый и единственный правильный путь к успеху — понимание своего клиента и развитие его бизнеса.»
Проекты-победители POPAI AWARDS 2018
Благодарим партнеров конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2018:
Золотые спонсоры: 3A COMPOSITES, LG ELECTRONICS, NESCAFE, PUBLIC TOTEM, Seven, VIRTU
Серебряные спонсоры: CHEP, CMS, CORAL GROUP, DDC, LBL MARKETING, OKTOPRINT SERVICE, TTG  Спонсоры: Inscom Solutions, RedinDesign, НАМИ
Генеральный технический партнер — Interactive Group Партнер по активационному маркетингу — Unite
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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