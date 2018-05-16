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Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал
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Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Известная российская актриса Ксения Алферова опубликовала в своем микроблоге фото, ставшее причиной раздора. Девушка позирует на нем в автомобиле, находясь в США.
Знаменитость написала в Instagram, что время летит очень быстро и незаметно. «Еще вчера пальмы, океан, несколько часов и ты уже в любимой Москве, дома! Чудеса, да и только!», — поделилась позитивными эмоциями звезда.
Ксения сообщила, что еще долго будет мучить воспоминаниями о поездке в Америку своих многочисленных поклонников. Также Алферова пожелала всем подписчикам хорошего дня.
На снимке артистка сидит в кабриолете. При этом она задрала ноги выше головы. Некоторым пользователям соцсети такая поза актрисы пришлась не по душе и вызвала небольшой скандал.
Одна из поклонниц Ксении спросила ее, неужели она и по столице передвигается, задрав ноги. «Или это Америка так на вас действует? Меня всегда удивляет, как наших людей заграница выворачивает наизнанку…или может быть наоборот?!» — написала она.
Алферова отреагировала на выпад в своей адрес. При этом ее ответ пестрил восклицательными знаками. Звезда ответила, что по Москве и другим частям света передвигается так, как ей хочется в данный момент времени. «В разных позах и положениям, соответствующих моему сиюминутному настроению, чего и вам желаю! Улыбнитесь и не злитесь! Жизнь прекрасна и неповторима! Все у вас будет хорошо, если чаще будете улыбаться и радоваться за других! Точно знаю! Удачи вам!», — написала Ксения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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