Устинова (Куралесина) Татьяна Витальевна 

Дата рождения: 21 апреля 1968 года
Место рождения: поселок Кратово, Московская область
Знак зодиака: Телец
Татьяна родилась в семье инженеров-авиаторов Виталия Куралесина и Людмилы Котельниковой. Любовью к чтению она заразилась у мамы, которая была заядлой читательницей. Она вслух читала дочери самую разную литературу: «Евгения Онегина», «Трех мушкетеров», «Шерлока Холмса» и другие произведения. Маленькая Таня не просто слушала, но и постоянно старалась выспросить подробности, интересовалась мотивацией героев и тем, что происходило до и после сюжетов, описанных авторами. Мама редко отвечала на подобные вопросы, лишь провоцируя бурную работу воображения дочери. Будущая писательница также любила посещения музеев и детских театральных постановок. А вот учеба ей никогда не приносила настоящего удовольствия. В школе ее все также интересовали книги, истории, сюжеты, а студенчество в Московском физико-техническом институте Татьяна и вовсе считает самым бесполезно потраченным временем — точные науки не смогли увлечь девушку так же сильно как сложности человеческих взаимоотношений и судеб. Именно поэтому, окончив вуз, Татьяна долгое время не могла найти собственный путь. С подачи младшей сестры Инны она некоторое время работала секретаршей в телевизионной компании ВГТРК. Затем она занималась переводом с английского зарубежных программ, затем дослужилась до должности редактора. Параллельно с работой на ТВ Устинова три года проработала в пресс-центре тогдашнего президента России Бориса Ельцина, и год была пиар-менеджером в Торговой палате РФ. В тот же период Татьяна попала под сокращение и осталась без работы, что и стало решающим фактором начала ее писательской карьеры. Первые работы писательницы выходили еще с 1999 года, когда, прочитавший ее написанные «в стол» рассказы муж, сказал, что их нужно обязательно издать. Однако увольнение подтолкнуло Устинову к тому, чтобы сосредоточиться на своем писательском таланте и в 2003 году она выпустила сразу восемь детективов, моментально ставших популярными у читателей. Ее простой и доступный язык, освещение близких широкому кругу людей проблем и способность создавать закрученные, интригующие сюжеты стали главными факторами успеха. Также, начиная с того же 2003 года, по сюжетам Устиновой снимались фильмы, над сценариями к которым работала сама автор. К настоящему моменту существует уже почти сорок экранизаций. С весны 2015 года Устинова ведёт авторскую программу «Мой герой» на канале ТВЦ.
Личная жизнь Татьяны Устиновой
Со своим мужем, Евгением Владимировичем Устиновым, Татьяна познакомилась ещё будучи студенткой МФТИ. Евгений учился на факультете аэромеханики и летательной техники, как и его будущая жена. Свадьба состоялась в 1990 году и, как утверждает сама Татьяна, это был классический брак по расчету, ведь у нее мотивацией служило желание отомстить возлюбленному, который ее отверг, а Евгению в свою очередь было выгодно получить штамп в паспорте, чтобы упростить процедуру поступления в аспирантуру. Тем не менее, в браке у них родилось двое детей — Михаил в 1991 году и Тимофей в 2000-ом. Из-за того, что карьера писательницы неожиданно пошла в гору, отношения между супругами разладились и некоторое время они жили порознь. Татьяна планировала начать новую жизнь, но поняла, что не мыслит себя без Евгения, а он терпеливо ожидал момента, когда она наконец-то это осознает. Они часто общались по телефону, однажды Устинова позвонила Евгению посреди ночи и рассказала о том, что смотрит фильмы о Фантомасе с Луи де Фюнесом и о том, как нелепо выглядит стрельба из сигар, зажатых между зубов. «Но ведь это же невозможно! От любого выстрела бывает отдача. Представляешь, какая у них отдача по зубам?», — возмутилась писательница, изрядно насмешив бывшего и будущего мужа. Спустя некоторое время Устиновы преодолели тяжелый период расставания и до сих пор живут вместе.
Интересные факты
При создании своих героев Татьяна Устинова нередко использует образы реальных современников. Так прототипами ее персонажей становились такие личности как телеведущая Арина Шарапова, бывший вице-губернатор Красноярского края Людмила Селиванова и известный дизайнер Артемий Лебедев
Дом в подмосковном Кратово, в котором с рождения живет Татьяна Устинова, был построен еще ее бабушкой в 1953 году. Писательница провела там практически всю свою жизнь.
Библиография
1999 — Гроза над морем
1999 — Персональный ангел
2002 — Родня по крови
2002 — Миф об идеальном мужчине
2002 — Мой генерал
2002 — Подруга особого назначения
2002 — Пороки и их поклонники
2002 — Развод и девичья фамилия
2002 — Хроники гнусных времен
2003 — Близкие люди
2003 — Богиня прайм-тайма
2003 — Большое зло и мелкие пакости
2003 — Запасной инстинкт
2003 — Мой личный враг
2003 — Одна тень на двоих
2003 — Первое правило королевы
2003 — Большая игра
2003 — Седьмое небо
2004 — Закон обратного волшебства
2004 — Олигарх с Большой Медведицы
2005 — Дом-фантом в приданное
2005 — Пять шагов по облакам
2005 — Саквояж со светлым будущим
2006 — Гений пустого места
2006 — Отель последней надежды
2006-2008 — Ангел пролетел
2007 — Колодец забытых желаний
2007 — От первого до последнего слова
2008 — Жизнь, по слухам, одна!
2009 — На одном дыхании!
2009 — Там, где нас нет 2009 — Тверская, 8 2010 — Третий четверг ноября
2010 — Я — судья. Божий дар 2010-2012 — Всегда говори «всегда»
2011 — Неразрезанные страницы
2011 — С небес на Землю
2012 — Один день, одна ночь
2013 — Где-то на краю света
2013 — Сразу после сотворения мира
2013 — Я — судья. Кредит доверчивости
2014 — Сто лет пути
2014 — Ковчег Марка
2015 — Шекспир мне друг, но истина дороже
2015 — Чудны дела твои, Господи
2016 — Вселенский заговор, продолжение: Вечное свидание
2016 — Ждите неожиданного
2017 — Селфи с судьбой
2017 — Земное притяжение
2018 — Призрак Канта
Экранизации произведений
2003-2004 — Всегда говори «всегда»
2004 — Параллельно любви
2005 — Близкие люди
2005 — Седьмое небо
2005 — Развод и девичья фамилия
2005 — Богиня прайм-тайма
2005 — Большое зло и мелкие пакости
2005 — Мой личный враг
2005 — Миф об идеальном мужчине
2005 — Одна тень на двоих
2005 — Подруга особого назначения
2006 — Дом-фантом в приданое
2006 — Запасной инстинкт
2006 — Мой генерал
2006 — Первое правило королевы
2006 — Под Большой Медведицей
2006 — Пороки и их поклонники
2006 — Саквояж со светлым будущим
2008 — Гений пустого места
2008 — Пять шагов по облакам
2009 — Закон обратного волшебства
2013 — Сразу после сотворения мира
2014 — На одном дыхании
2014 — Хроника гнусных времён
2014 — С небес на землю
2015 — Неразрезанные страницы
2015 — Один день, одна ночь
2015 — Ковчег Марка
2015 — Чудны дела твои, Господи!
2016 — Призрак уездного театра
2016 — Отель последней надежды
2016 — От первого до последнего слова
2016 — Вселенский заговор
2016 — Вечное свидание
2016 — Колодец забытых желаний
2017 — Жизнь по слухам одна
2017 — Где-то на краю света
2017 — Ждите неожиданного