Устинова (Куралесина) Татьяна Витальевна

Дата рождения: 21 апреля 1968 года

Место рождения: поселок Кратово, Московская область

Знак зодиака: Телец

Татьяна родилась в семье инженеров-авиаторов Виталия Куралесина и Людмилы Котельниковой. Любовью к чтению она заразилась у мамы, которая была заядлой читательницей. Она вслух читала дочери самую разную литературу: « Евгения Онегина », «Трех мушкетеров», « Шерлока Холмса » и другие произведения. Маленькая Таня не просто слушала, но и постоянно старалась выспросить подробности, интересовалась мотивацией героев и тем, что происходило до и после сюжетов, описанных авторами. Мама редко отвечала на подобные вопросы, лишь провоцируя бурную работу воображения дочери. Будущая писательница также любила посещения музеев и детских театральных постановок. А вот учеба ей никогда не приносила настоящего удовольствия. В школе ее все также интересовали книги, истории, сюжеты, а студенчество в Московском физико-техническом институте Татьяна и вовсе считает самым бесполезно потраченным временем — точные науки не смогли увлечь девушку так же сильно как сложности человеческих взаимоотношений и судеб. Именно поэтому, окончив вуз, Татьяна долгое время не могла найти собственный путь. С подачи младшей сестры Инны она некоторое время работала секретаршей в телевизионной компании ВГТРК . Затем она занималась переводом с английского зарубежных программ, затем дослужилась до должности редактора. Параллельно с работой на ТВ Устинова три года проработала в пресс-центре тогдашнего президента России Бориса Ельцина , и год была пиар-менеджером в Торговой палате РФ. В тот же период Татьяна попала под сокращение и осталась без работы, что и стало решающим фактором начала ее писательской карьеры. Первые работы писательницы выходили еще с 1999 года, когда, прочитавший ее написанные «в стол» рассказы муж, сказал, что их нужно обязательно издать. Однако увольнение подтолкнуло Устинову к тому, чтобы сосредоточиться на своем писательском таланте и в 2003 году она выпустила сразу восемь детективов, моментально ставших популярными у читателей. Ее простой и доступный язык, освещение близких широкому кругу людей проблем и способность создавать закрученные, интригующие сюжеты стали главными факторами успеха. Также, начиная с того же 2003 года, по сюжетам Устиновой снимались фильмы, над сценариями к которым работала сама автор. К настоящему моменту существует уже почти сорок экранизаций. С весны 2015 года Устинова ведёт авторскую программу «Мой герой» на канале ТВЦ

Личная жизнь Татьяны Устиновой

Со своим мужем, Евгением Владимировичем Устиновым , Татьяна познакомилась ещё будучи студенткой МФТИ. Евгений учился на факультете аэромеханики и летательной техники, как и его будущая жена. Свадьба состоялась в 1990 году и, как утверждает сама Татьяна, это был классический брак по расчету, ведь у нее мотивацией служило желание отомстить возлюбленному, который ее отверг, а Евгению в свою очередь было выгодно получить штамп в паспорте, чтобы упростить процедуру поступления в аспирантуру. Тем не менее, в браке у них родилось двое детей — Михаил в 1991 году и Тимофей в 2000-ом. Из-за того, что карьера писательницы неожиданно пошла в гору, отношения между супругами разладились и некоторое время они жили порознь. Татьяна планировала начать новую жизнь, но поняла, что не мыслит себя без Евгения, а он терпеливо ожидал момента, когда она наконец-то это осознает. Они часто общались по телефону, однажды Устинова позвонила Евгению посреди ночи и рассказала о том, что смотрит фильмы о Фантомасе с Луи де Фюнесом и о том, как нелепо выглядит стрельба из сигар, зажатых между зубов. «Но ведь это же невозможно! От любого выстрела бывает отдача. Представляешь, какая у них отдача по зубам?», — возмутилась писательница, изрядно насмешив бывшего и будущего мужа. Спустя некоторое время Устиновы преодолели тяжелый период расставания и до сих пор живут вместе.

Интересные факты

При создании своих героев Татьяна Устинова нередко использует образы реальных современников. Так прототипами ее персонажей становились такие личности как телеведущая Арина Шарапова , бывший вице-губернатор Красноярского края Людмила Селиванова и известный дизайнер Артемий Лебедев

Дом в подмосковном Кратово, в котором с рождения живет Татьяна Устинова, был построен еще ее бабушкой в 1953 году. Писательница провела там практически всю свою жизнь.

Библиография

1999 — Гроза над морем

1999 — Персональный ангел

2002 — Родня по крови

2002 — Миф об идеальном мужчине

2002 — Мой генерал

2002 — Подруга особого назначения

2002 — Пороки и их поклонники

2002 — Развод и девичья фамилия

2002 — Хроники гнусных времен

2003 — Близкие люди

2003 — Богиня прайм-тайма

2003 — Большое зло и мелкие пакости

2003 — Запасной инстинкт

2003 — Мой личный враг

2003 — Одна тень на двоих

2003 — Первое правило королевы

2003 — Большая игра

2003 — Седьмое небо

2004 — Закон обратного волшебства

2004 — Олигарх с Большой Медведицы

2005 — Дом-фантом в приданное

2005 — Пять шагов по облакам

2005 — Саквояж со светлым будущим

2006 — Гений пустого места

2006 — Отель последней надежды

2006-2008 — Ангел пролетел

2007 — Колодец забытых желаний

2007 — От первого до последнего слова

2008 — Жизнь, по слухам, одна!

2009 — На одном дыхании!

2009 — Там, где нас нет 2009 — Тверская, 8 2010 — Третий четверг ноября

2010 — Я — судья. Божий дар 2010-2012 — Всегда говори «всегда»

2011 — Неразрезанные страницы

2011 — С небес на Землю

2012 — Один день, одна ночь

2013 — Где-то на краю света

2013 — Сразу после сотворения мира

2013 — Я — судья. Кредит доверчивости

2014 — Сто лет пути

2014 — Ковчег Марка

2015 — Шекспир мне друг, но истина дороже

2015 — Чудны дела твои, Господи

2016 — Вселенский заговор, продолжение: Вечное свидание

2016 — Ждите неожиданного

2017 — Селфи с судьбой

2017 — Земное притяжение

2018 — Призрак Канта

Экранизации произведений

2003-2004 — Всегда говори «всегда»

2004 — Параллельно любви

2005 — Близкие люди

2005 — Седьмое небо

2005 — Развод и девичья фамилия

2005 — Богиня прайм-тайма

2005 — Большое зло и мелкие пакости

2005 — Мой личный враг

2005 — Миф об идеальном мужчине

2005 — Одна тень на двоих

2005 — Подруга особого назначения

2006 — Дом-фантом в приданое

2006 — Запасной инстинкт

2006 — Мой генерал

2006 — Первое правило королевы

2006 — Под Большой Медведицей

2006 — Пороки и их поклонники

2006 — Саквояж со светлым будущим

2008 — Гений пустого места

2008 — Пять шагов по облакам

2009 — Закон обратного волшебства

2013 — Сразу после сотворения мира

2014 — На одном дыхании

2014 — Хроника гнусных времён

2014 — С небес на землю

2015 — Неразрезанные страницы

2015 — Один день, одна ночь

2015 — Ковчег Марка

2015 — Чудны дела твои, Господи!

2016 — Призрак уездного театра

2016 — Отель последней надежды

2016 — От первого до последнего слова

2016 — Вселенский заговор

2016 — Вечное свидание

2016 — Колодец забытых желаний

2017 — Жизнь по слухам одна

2017 — Где-то на краю света

2017 — Ждите неожиданного