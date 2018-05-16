Папа Римский жестко высказался о платных услугах церквях. Вы согласны с ним?

SOURCE: NOTICIA LIBRE

Папа Римский Франциск известен тем, что часто говорит то, что шокирует всю Церковь и духовенство. На этот раз он напал на священнослужителей по поводу огромных сумм, которые они требуют за свадьбу, крещение и первое причастие. По мнению главы Церкви — смешно, что верующие должны платить за то, что является основой веры!

Папа Римский осудил практику взимания денег. Он сказал, что священнослужители в церквях превратились в кассиров в супермаркете, которые готовы на всё ради прибыли. Франциск напомнил, что основная задача духовенства вести свою благоверную службу, а не обогащать их. Во время мессы, он заметил, что ему очень противно, что: «перед тем, как войти в церковь, первое, что мы видим, список цен на услуги.»

Папа рассказал о своём собственном опыте перед тем, как он стал священником:

«Я знал влюбленную пару, которая хотела выйти замуж, но священник стал причиной их проблем. Молодожены хотели провести нормальную свадьбу, однако священник сказал им, что у них есть всего двадцать минут. Причина очевидна — чем больше пар, тем больше прибыль. В итоге, молодожены заплатили ему за двойное время.»

Франциск добавил, что такая практика — огромный грех. И сказал, что: «есть две вещи, которые народ Божий не может простить: священника влюбленного в деньги и священника, который плохо обращается с людьми.»

В окончании своей проповеди, Франциск призвал верующих бороться против такого рода практики и не дать превратить церковь в бизнес… По его словам, «вера и спасение души бесплатны», и никто не должен или может подорвать это.

Должны признать, что эти сильные слова, и, по нашему мнению, близки к истине. Расскажите нам о своём опыте, встречали ли Вы подобное в Вашей церкви? Мы с нетерпением ждем ваших комментариев!