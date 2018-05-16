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Воробьев отметил необходимость импортозамещения в производстве семян овощей
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Воробьев отметил необходимость импортозамещения в производстве семян овощей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал отечественных аграриев выращивать качественные семена овощей, чтобы отказаться от закупок семян за рубежом.
В среду Воробьев с рабочим визитом посетил подмосковный Зарайск, где проверил ход посевной кампании. Глава региона провел совещание с сельхозпроизводителями Московской области и выслушал актуальные вопросы.
«Для нас важна наука, то, что мы видим сейчас в Немчиновке, высокое качество семян. Это позволяет действовать автономно, потому что еще недавно мы полностью были зависимы от импорта. Кстати, в овощеводстве тоже идет сдвиг, но по-прежнему много семян мы покупаем за рубежом, в частности, для закрытого грунта. Я очень надеюсь, что наша наука, наши институты здесь тоже обеспечат прорыв, и больше качественных, отечественных семян будет на территории нашей страны и Подмосковья», — сказал Воробьев.
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