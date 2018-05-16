Воробьев отметил необходимость импортозамещения в производстве семян овощей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал отечественных аграриев выращивать качественные семена овощей, чтобы отказаться от закупок семян за рубежом.

В среду Воробьев с рабочим визитом посетил подмосковный Зарайск, где проверил ход посевной кампании. Глава региона провел совещание с сельхозпроизводителями Московской области и выслушал актуальные вопросы.

«Для нас важна наука, то, что мы видим сейчас в Немчиновке, высокое качество семян. Это позволяет действовать автономно, потому что еще недавно мы полностью были зависимы от импорта. Кстати, в овощеводстве тоже идет сдвиг, но по-прежнему много семян мы покупаем за рубежом, в частности, для закрытого грунта. Я очень надеюсь, что наша наука, наши институты здесь тоже обеспечат прорыв, и больше качественных, отечественных семян будет на территории нашей страны и Подмосковья», — сказал Воробьев.