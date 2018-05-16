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Американца оставили без кофе из-за ненависти к мусульманам
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Американца оставили без кофе из-за ненависти к мусульманам 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Lenta.ru
В кофейне Coffee Bean & Tea Leaf в американском городе Риверсайд (штата Калифорния) бариста отказались обслуживать мужчину после его исламофобских высказываний в адрес посетительницы-мусульманки. Об этом пишет The Independent. Оскорбленная клиентка сняла произошедшее на видео.
Кэтлин Деди — мусульманка в никабе — стояла в очереди за мужчиной средних лет, когда он повернулся к ней со словами «Сейчас Хеллоуин или что?». Женщина спросила его, почему он так говорит, что с ней не так и какие у него проблемы с мусульманами. «Это вы мне скажите, что с вами не так», — продолжил нападки мужчина, добавив, что не любит приверженцев ислама, поскольку их учение «велит убить его». Он также заявил, что якобы читал Коран в достаточной мере, чтобы придерживаться своих взглядов.
После этого посетители кофейни начали кричать на мужчину, называя его расистом и призывая убраться из заведения. Все это время тот стоял с деньгами в руке, однако бариста не брали оплату. На вопрос Деди, почему мужчину не обслуживают, менеджер пояснила: «Потому что он нарушает общественное спокойствие. И настроен крайне расистски». Вторую часть фразы клиент-исламофоб уже не услышал, поскольку очень быстро покинул помещение.
Как отметил один из очевидцев, Деди — одна из постоянных клиенток, и ранее ничего подобного в заведении с ней не происходило.
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