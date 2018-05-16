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В подмосковном Лотошине благоустроят центральную часть города
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В подмосковном Лотошине благоустроят центральную часть города 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
К 540-летию Лотошино в городе планируется благоустроить улицу Центральная, проходящую через самый центр города, а также прилегающие к ней улицы Почтовая, Калинина и Школьная. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.
Улица Центральная тянется с запада на восток, пересекаясь с улицей Калинина вблизи здания администрации Лотошинского муниципального района и главных достопримечательностей Лотошино — Дворца культуры, историко-краеведческого музея, памятника Ленину.
«В этом году в Лотошине появится несколько комфортных, ярких общественных пространств. Половина улицы Почтовой станет пешеходной, на площади перед зданием администрации и досуговым центром «Русь» появятся многоуровневые лавочки, сухой фонтан и открытый амфитеатр, а на углу улиц Школьная и Центральная — сквер с современной детской площадкой», — Владислав Гордиенко, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.
В восточной части улицы Центральная, при въезде в город архитекторы предложили обновить существующий тротуар-пандус, в частности демонтировать старые металлические ограждения, выстроить на их месте парапеты с подсветкой и деревянными сидениями, и организовать на углу с 1-й Клубной улицей небольшой уголок отдыха.
Источник фото: Главное управление архитектуры и градостроительства Подмосковья.
«Общественные пространства Лотошино станут более дружелюбными, в том числе за счет четкого разграничения пешеходной и проезжей части, обновления рекреационных пространств, установки новой уличной мебели, создания специальных мест для парковки. В результате привычные территории в центре города приобретут новый облик и функции
Михаил Хайкинглавный архитектор Московской области
Парк с мемориальной стелой павшим в боях за Родину в 1941–1945 годах позади Дворца культуры и примыкающая к нему Почтовая улица станут единым пешеходным пространством. Ранее никак не используемое пространство за старой кирпичной стеной почета обретет свои общественные функции — зона будет включать место для игр, катания на роликах и проведения праздников. Здесь появятся канатная дорога для детей и другие занимательные аттракционы. Подразумевается, что на этой площади можно организовывать новогодние празднования и зимний каток.
Источник фото: Главное управление архитектуры и градостроительства Подмосковья.
Согласно проекту, все пешеходные зоны в границах благоустраиваемой территории будут замощены кирпичной плиткой желтого, серого, коричневого оттенков с градиентом от ярких тонов к серым. Также стоит добавить, что центральная часть Лотошино в целом станет более зеленой — планируется высадить новые деревья и кустарники.
Архитектурно-планировочную концепцию благоустройства территории разработало бюро АI-architects.
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