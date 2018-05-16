8 новых детских книг мая

Столярные рассказы, или Как Гриша игрушки мастерил

Издательство: КомпасГид

Возраст: 2-5 лет Когда друзья разъехались и шестилетнему Грише стало скучно на даче, его мама решила: «Нужна мастерская», с этого и начинаются «Столярные рассказы». Уже в следующей главе вся семья отправляется в магазин за инструментами, они покупают молотки, гвозди, пилу, наждак, гвоздодёр и все остальное, а на выходе из магазина их поджидает первая идея для воплощения в домашней мастерской — скворечник! Вечером того же дня Гриша с родителями, сестрой Машей и игрушечной белкой найдут доски, а в выходные папа начнёт учит мальчика столярному делу. Конечно, не сразу у Гриши получится пилить, забивать и ошкуривать, но с опытом придет и умение, а заодно он научит друга Сашку мастерить из дерева и узнает, как люди взрослеют.

Сборник небольших рассказов «Как Гриша игрушки мастерил» написан очень просто, в основном он состоит из лаконичных диалогов и коротких предложений: «Грише грустно. Обидел Сашку. Сашка не виноват. Трудно учиться. Гриша взял велик. Поехал к Сашке…». Благодаря простому тексту, а также обилию ярких иллюстраций Сергея Гаврилова, книжка будет понятна и интересна самым маленьким читателям, даже непоседам, и наверняка пригодится тем, кто учится читать.

Что до родителей, они могут подсмотреть там пару хороших идей, чем занять ребёнка летом на даче. Герои книги — Гриша и Маша — современные дети, и они не раз спросят маму с папой, зачем нужна домашняя столярная мастерская, не проще ли купить готовые вещи, будь то скворечник или мебель для кукол? Оказывается, нет, куда лучше учиться самим и учить других делать что-то важное и нужное. Гриша не только построит деревянный самолёт и кроватку для куклы, заодно он поймёт, как договариваться с другими, объяснять кому-то сложные вещи и воплощать в жизнь совместные проекты.

Почему лягушки поют?

Автор и иллюстратор: Екатерина Панфилова

Издательство: Молодая мама

Возраст: 2-4 года

На Зелёном пруду живут зелёные лягушки, и нет в них ничего особенного: они целыми днями скучают, показывают друг другу язык да глотают мух. В любом обществе время от времени появляются оригиналы, чудаки, не похожие на других, и Зелёный пруд не стал исключением: там завелась Маленькая лягушка, которая очень любила считать. Она сосчитала все, что могла: рыбок, листочки на водорослях, белые и желтые кувшинки, насекомых, уток… В конце концов, ей стало нечего считать! Чем же теперь заняться? Сама она не смогла придумать, зато мудрый рак дал ей хороший совет: «Делай то, что больше всего любишь». Не сразу, но у лягушки получилось: она изобрела музыкальное кваканье и научила квакать всех остальных лягушек.

Эта милая история, выполненная в формате книжки-картинки, покажется простой и предсказуемой только взрослым читателям, а вот читатель-ребенок почерпнёт из неё массу полезного. Взять, например, скуку. Никто не любит скучать! Между тем, психологи и педагоги постоянно призывают родителей не заполнять все свободное время детей развитием и развлечениями, оставить им время на скуку, именно тогда они научатся фантазировать и придумывать собственные игры и занятия. Так и произошло с лягушкой! Сказка про лягушку, которая не боялась отличаться от других, нашла хорошего советчика и сумела придумать новое и увлекательное для всех дело кажется едва ли не пособием по продуктивности и поиску себя. Ведь проблемы, с которыми сталкивается лягушка: скука, растерянность, исчерпанность любимого дела, — знакомы очень многим взрослым, и на решение их уходят годы. Не каждый ведь возьмется, как героиня-лягушка, делать то, что больше всего любит. Может, взрослые просто не прочитали в детстве такую сказку?

Сочинила и нарисовала книжку художница Екатерина Панфилова. Она придумала очень смешных глазастых персонажей и поселила их в летнем прозрачном мире с множеством оттенков зелёного и голубого. Это уже вторая сказка Екатерины, изданная в «Молодой маме», книжка-картинка о северных эльфах «Ашуни» появилась зимой этого года.

Тайна Хвоинки

Автор и иллюстратор: Лена Андерсон

Издательство: Albus Corus

Возраст: 2-5 лет Ежиха Хвоинка живёт в очень уютном мире маленьких домиков, ухоженных садиков и добродушных друзей, все заботы которых состоят в играх да прогулках. Вот только Хвоинке некогда: она не спит допоздна, с утра отказывается играть со Свинофуфиком, не читает книжку соседу Медвежке и не идет на рыбалку с девочкой Лоттой. Вместо этого Ежиха бесконечно что-то варит, бегает по дому со шваброй и тряпкой, перебирает вещи… Вот только зачем? Друзья недоумевают, а когда все узнают, то начинают праздновать! История заканчивается очень мирно: «На крыльце сидит Хвоинка — как ей по сердцу картинка: этот сад и круг друзей, мир, который всех родней!»

«Тайна Хвоинки» — это одна из трех стихотворных историй про игры и дружбу обаятельных зверей, среди которых есть условные взрослые и малыши. Больше всего эти сказки шведской художницы и писательницы Лены Андерсон напоминают миры Беатрис Поттер , в которых живут кролик Питер, мышонок Джонни и другие, или главы из неторопливой английской сказки Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Вот только лирики у Лены Андерсон больше, а событий и сюжетных поворотов — меньше. На страницах этих книжек, заполненных нежными иллюстрациями, порой происходит что-то грустное или неожиданное, но друзья справляются с трудностями сообща.

Российские читатели уже хорошо знают книги Лены Андерсон, ведь в прошлом и позапрошлом году выходили ее книги про жизнь леса и красоту природы с героинями Линнеей и Майей. Новая сказочная серия адресована существенно более младшим читателям. Стихотворный перевод книги сделан Михаилом Ясновым при участии Ольги Мяэотс, и он так хорош, будто Хвоинка, Свинофуфик, Кисочка и другие с самого рождения говорили по-русски.

Почему медведь так смотрит?

Автор и иллюстратор: Биди Дункан

Переводчик: Тамара Стадольникова

Издательство: Редакция Вилли Винки

Возраст: 2-5 лет Книжка начинается так: «В одном лесу жил странный медведь». Странность его заключалась вот в чем: он просто молча смотрел на всё подряд. Как вылезет с утра из берлоги, так и смотрит на божьих коровок за завтраком, на птичку, кормящую своих птенчиков, барсука в берлоге. Животные прогоняли его, им было неприятно, когда кто-то огромный сидит и пристально на них смотрит. Довольно быстро читатель выяснит: медведю вовсе не хотелось кого-то пугать или быть надоедливым, он был любопытным, но очень застенчивым. Более того, он никак не мог придумать, что же сказать. Книжка не была бы детской, если бы медведь не нашёл решение своей проблемы: ему встретилась лягушка, которая дала мудрый совет. Наконец-то у медведя появились друзья в лесу!

Застенчивым детям зачастую трудно завязать беседу или вступить в игру с другими ребятами. Именно им адресована книга про медведя: знакомство с персонажем, испытывающим такие же трудности в общении, поможет малышу осознать, что он не одинок в своих проблемах, более того, из этой неловкой и мучительной ситуации есть выходы. Один из них подскажет медведь! Книжка «Почему медведь так смотрит» кажется не только терапевтичной, но и очень смешной. Автор рисует просто, рисунки, составленные из понятных геометрических форм, отчасти напоминают аппликации, однако персонажи выглядят забавно и выразительно. Особенно, конечно, этот немного печальный медведь— он не просто смотрит, он прямо-таки пялится.

Спокойной ночи! Одиннадцать с половиной засыпательных историй Зайчика и Лисёнка

Автор и иллюстратор: Кристина Андрес

Издательство: Редкая птица

Возраст: 3-7 лет Зайчик и Лисёнок — закадычные друзья, как Ежик и Медвежонок из сказок Сергея Козлова , Песик и Кошечка из книжки Карела Чапека или Квак и Жаб, герои рассказов Арнольда Лобела . Они живут вместе в крохотном желтом домике за кротовьими холмами и каждый вечер перед сном обязательно желают друг другу «Спокойной ночи». Одиннадцать коротких историй из книжки рассказывают, что происходит, когда зверята улеглись спать. Именно поздно вечером с ними случаются разные происшествия: то вдруг все живые и неживые предметы тоже решают пожелать «Спокойной ночи», то «Спокойной ночи» Лисёнка оказывается таким длинным и торжественным, что Зайчик засыпает, не дослушав до конца, то друзья вдруг обнаруживают, что «Спокойной ночи» говорить особенно весело, если качаться на люстрах… Из-за этого Зайчик и Лисёнок порой спят слишком долго, зато никогда не скучают.

Эти короткие смешные рассказы, интересно проиллюстрированные Кристиной Андрес, можно читать не только на ночь. Забавные истории Лисёнка и Зайчика не только о том, как порой смешно и подолгу дети укладываются спать, это ещё и книжка о дружбе и чутком, заботливом отношении к лучшему другу. В одном из рассказов Зайчик признался: «Желать спокойной ночи надо осторожно и бережно! Чтобы пожелание не сломалось», а в другой раз Лисёнок всю ночь рассказывал больному Зайчику их «засыпательные истории». В самом конце книги Зайчик даже пишет на стене домика: «Ты самый лучший Лисенок!», и делает это очень осторожно, чтобы не разбудить уставшего друга.

«Спокойной ночи! Одиннадцать с половиной засыпательных историй зайчика и лисёнка» — это уже вторая книга Кристины Андрес, изданная «Редкой птицей». В 2015 г. читатели познакомились с книжкой-картинкой «Как приручить волков», там девочка Матильда с помощью сказок нашла общий язык с волками и помогла жителям своей деревни подружиться со зверями, которых все боялись.

Десять детских писателей, о которых мы узнали слишком поздно (но уже не сможем забыть)

Петит-феномен

Автор и иллюстратор: Исоль

Переводчик: Александра Рэдулеску

Издательство: Ай Возраст: 3-7 лет Петит — это мальчик, который может быть хорошим и плохим. Он очень хороший, когда играет с собакой или общается с дедушкой. Он плохой, когда обижает девочек или бросает камни в голубей. Мама Петита недоумевает: «Почему такой хороший мальчик иногда делает такие плохие вещи?» Тогда Петит задумывается и понимает: порой очень непросто разобраться, что хорошо и что плохо. Например, иногда он врет, а порой просто сочиняет интересные истории; Петит бережно обращается со своими игрушками, но ни за что не хочет ими делиться с другими. Во всем этом есть хорошее и плохое. Петиту трудно понять не только себя, но и окружающих: когда наказывают ужасного хулигана Грегори, то его почему-то жалко, а Лаура сидит с Петитом за одной партой, хотя и обижается на него. Самое же трудное вот в чем: у мальчика никак не получается быть только хорошим! «Может быть я плохохороший?» — спрашивает у мамы главный герой.

Эту забавную и правдивую книжку-картинку сочинила и нарисовала аргентинская художница Исоль. Оригинальная манера рисунка и лаконичный текст (на каждом развороте книжки не больше 2-3 предложений) возможно оттолкнут массового читателя, зато порадуют любителей жанра и детских психологов. В 2013 г. Исоль стала лауреатом премии Астрид Линдгрен за то, что как никто другой сумела показать «абсурдность мира взрослых». Добавим, что ей великолепно удается продемонстрировать, как непросто ребёнку усваивать правила этого самого мира. Мальчик Петит (кстати, в оригинале книжка называется «Чудовищный Петит») действительно хотел бы быть хорошим, но в мире столько непонятных вещей, а руководства, в котором бы разъяснялось все про него самого и поведение других людей, в природе не существует! Исоль не дает никаких рецептов перевоспитания и не берется рассказывать родителям и детям, как превратить «плохого» ребёнка в «хорошего». Её позиция иная: дети в любящих семья постепенно умнеют и понимают важные вещи, а пока этого не произошло, поможет чувство юмора!

Диана танцует

Автор и иллюстратор: Лосано Лусиано

Издательство: Мастерская детских книг

Возраст: 5-8 лет Маленькой Диане трудно учиться в школе. Сидение за партой её ни капли не радует, оценки хуже некуда, а особенно тяжело дается математика. Мама девочки забеспокоилась и наняла ей репетитора, а когда репетитор не помог, они отправились к врачу. Врач выяснил, что Диана здорова и посоветовал маме с дочкой обратиться к психологу. В кабинете психолога играла музыка, так выяснилось, что больше всего на свете Диане хочется танцевать. История закончилась хорошо: Диана отправилась в танцевальную школу, где достигла больших успехов, это так воодушевило девочку, что и в обычной школе дела пошли на лад.

Испанский художник Лосано Лусиано нарисовал книжку по мотивам реальной истории танцовщицы Джиллиан Линн. Когда Джиллиан было семь, мама привела ее к врачу из-за жалоб школьных учителей: девочка никак не могла сосредоточиться на уроках. Наверное, сегодня ей поставили бы диагноз СДВГ, но тогда, в 30-е гг. прошлого века, просто советовали перейти в специальную коррекционную школу. Психолог, к которому мама привела девочку, обнаружил её нетривиальную одаренность, так Джиллиан стала всемирно известной танцовщицей и хореографом. Именно она совместно с Эндрю Ллойдом Веббером поставила мюзиклы «Кошки» и «Призрак оперы», а в возрасте 87 лет была удостоена Ордена Британской империи. Автор книги очень хорошо понял, о чём эта история: все дети разные, и не всегда легко увидеть одаренность, особенно в условиях общеобразовательной школы. Очень важно приложить максимум усилий и помочь малышу найти способ самореализации и точку успеха. Так сделала книжная героиня, мама Дианы, а до нее — мама настоящей девочки, танцовщицы Джиллиан Линн.

Умнее ли ты шимпанзе? Сразись с поразительно умными животными

Автор: Бен Эмбридж

Переводчик: Юлия Бугрова

Издательство: Individuum

Возраст: от 12 лет, книга для всей семьи

Бен Амбридж сравнивает интеллектуальные возможности людей и животных и приходит к совершенно неожиданным выводам. Привлекая данные психологии, зоологии, этологии и других наук, изучающих когнитивные способности, он задает десятки неожиданных вопросов, так что читатель узнает много нового о себе и о животных. Мы выясним, что рыбы способны запоминать дорогу, голуби справляются с парадоксом Монти Холла лучше людей (и кстати, в книжке подробно объясняется, что же это за парадокс такой), а собаки способны обучаться методом исключения. Немало интересного говорится в книге о пчелах, муравьях, воронах и обезьянах, одни продемонстрируют удивительную эффективность «роевого интеллекта»: будут решать задачу коммивояжера и головоломку «Ханойская башня» эффективнее, чем люди, а другие окажутся удивительно похожими на нас с вами. Собаки, которые понимают речь, попугаи, владеющие арифметическими навыками, куры, воспринимающие оптические иллюзии, — каких только чудес не встретится на страницах издания!

Книга «Умнее ли ты шимпанзе?» вовсе не является очередным сборником занимательных фактов о природе, в ней содержится нечто куда более увлекательное, а именно — подробное объяснение и описание процесса появления этих самых фактов и знаний об окружающем мире. Читатель поймет, каким образом с помощью экспериментов ученые изучают поведение животных и людей, и как оцениваются полученные результаты, а также задумается о цене этих экспериментов: отдельная глава посвящена научной этике и проблеме участия животных в научных исследованиях. Много места в издании уделено тестам и таблицам, которые читатели заполняют самостоятельно, чтобы узнать, как работают наше мышление, память и эмоции, и сравнить полученные результаты с экспериментальными.

Автор книги — британский учёный, не тот, о котором обычно шутят, а самый настоящий профессор Ливерпульского университета и известный популяризатор науки. Его выступления можно увидеть на конференциях TED или, например, 19-20 мая 2018 года в Парке Горького на фестивале «Политеха». В данный момент Бен изучает, какие процессы происходят в мозге ребенка, когда он учится говорить, а в свободное время сочиняет научно-популярные книжки, вроде этой.

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