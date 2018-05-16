В Березниках разыскивают 12-летнего школьника, который ушёл гулять и пропал

В Березниках родные разыскивают 12-летнего Сашу Телицкого. 15 мая он ушёл на прогулку и пропал.

«Раньше Саша никогда не уходил из дома. Телефона с собой у него не было. Мы уже обратились в полицию, сегодня они начали его поиски», — рассказала «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего мальчика.

По её словам, сегодня в школу не пришли ещё двое его одноклассников, до них не смогли дозвониться родители.

Родные Саши Телицкого просят всех, кому что-то известно об его местонахождении, позвонить маме (8-922-375-17-30) или сестре (8-909-102-72-50).

В день пропажи мальчик был одет в голубые джинсы и куртку, чёрные кроссовки с ярко-салатовыми шнурками.