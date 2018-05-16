Парфюмы с нотой сирени

Когда распускается сирень, все вокруг благоухает и дышит весной. Ее пушистые ветки настраивают нас на романтический лад, возвращая в юность словно по мановению волшебной палочки.

Передать пьянящее и сладкое дуновение сирени стремятся известные парфюмеры, на протяжении многих лет создавая ароматные шедевры. Давайте же поговорим об этой нежной цветочной ноте подробнее.

Любоваться красотой цветущей сирени с ее пышными гроздьями, пожалуй, можно бесконечно. Такая разная — то белая, то нежно-лавандовая, то пурпурная, — она манила мастеров ароматного дела всегда. Но вот незадача, масло из этого цветка производить безумно дорого (из тридцати миллионов лепестков получается всего лишь литр).

К счастью, парфюмеры смогли создать синтетические аналоги, дублирующие упоительный запах с поразительной точностью. Именно он слышен сегодня во многих композициях. Причем изобрели его одним из первых — произошло это около ста лет назад. С тех пор тяжелый пудровый аромат с заметной горечью стал частым гостем в парфюмерных творениях. Правда, добавлять его нужно крайне аккуратно, ведь нам хочется благоухать сиренью после дождя, а не вызывать ассоциации с подвядшим букетом.

Один из лучших выразителей весенних ароматов — Эрнест Бо, создатель известнейших духов Chanel №5. В двадцатые годы прошлого столетия на пике популярности был его парфюм Paris. В нем букет из сирени и ландыша тревожит душу весенним настроением и близким счастьем.

Другой известный парфюмер, посвятивший сирени не одно свое творение, — это Генрих Брокар . Француз, проживший большую часть своей жизни в России, создал множество шедевров. К примеру, его духи «Персидская сирень» в 1889 году были удостоены Большой золотой медали на Международной выставке в Париже.

Русские палисадники, благоухающие сиренью, заставляли Брокара вновь и вновь возвращаться к этому удивительному запаху. На фабрике «Брокар и Ко», позже переименованной в «Новую зарю», он создал «Дивную сирень», «Новую сирень» и еще несколько знаковых ароматов.

В мужских композициях эта нота встречается крайне редко: все же сделать ее более маскулинной довольно сложно, даже несмотря на присущую ей горечь. Зато в женских духах царит настоящее раздолье, ведь сиреневое благоухание уместно не только солнечным днем, оно допустимо и в фантазийных вечерних парфюмах.