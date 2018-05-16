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В магазине «Дикси» в Коломне нашли куриный фарш, включающий другие виды мяса
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В магазине «Дикси» в Коломне нашли куриный фарш, включающий другие виды мяса 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверили мясную продукцию, реализуемую в магазине «Дикси» в Коломенском городском округе Подмосковья, и выявили в курином фарше «Диетпродукт» другие виды мяса, не указанные в составе продукта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«По результатам исследований в образце продукции (полуфабрикат из мяса птицы рубленый неформованный — фарш куриный охлажденный торговой марки «Диетпродукт») выявлены несоответствия по заявленному сырьевому составу, а именно: наличие в сырьевом составе мяса говядины, мяса свинины, не заявленного в маркировке изготовителя», — говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, во время проверки были отобраны образцы от реализуемой АО «Дикси Юг» продукции, их направили во Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).
«Управлением в адрес ООО МК «Диетпродукт» направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на вышеуказанную продукцию. Также информация о данном случае выявления несоответствий направлена в территориальные управления Россельхознадзора, Роспотребнадзора, и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии», — говорится в сообщении.
В настоящее время действие декларации о соответствии прекращено.
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