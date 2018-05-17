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Пятилетнюю девочку-альбиноса обезглавили ради магических амулетов
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Пятилетнюю девочку-альбиноса обезглавили ради магических амулетов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Мали пятилетнюю девочку-альбиноса выкрали у матери и обезглавили ради того, чтобы использовать ее голову для изготовления амулетов. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Инцидент произошел в деревне Фана за 125 километров от столицы Мали, города Бамако. Вооруженные люди ворвались в дом, где спала мать с двумя своими дочерьми. Женщина сначала бросилась в погоню за похитителями, но затем вернулась домой, чтобы защитить второго ребенка, тоже альбиноса.
«Мы искали ее везде и нашли за мечетью. У нее не было головы», — рассказал деревенский учитель Умар Диаките (Oumar Diakite).
Разъяренные местные жители сожгли участок военной полиции за то, что стражи порядка не смогли обеспечить безопасность ребенка. «Мы требуем справедливости. Они забрали ее голову. Это ритуальное преступление», — заявил Мамаду Сиссоко (Mamadou Sissoko), генеральный секретарь Федерации ассоциаций людей с альбинизмом в Западной Африке. Он считает, что всплеск подобных преступлений связан с выборами, которые состоятся в республике 29 июля.
Ритуальные убийства альбиносов являются распространенной практикой в Африке. Согласно местным верованиям, амулеты из их частей тела способны излечить от болезней, а также принести богатство и удачу.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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