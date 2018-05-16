В Мали перед президентскими выборами совершено ритуальное убийство: обезглавлена 5-летняя девочка-альбинос

В государстве Мали в Западной Африке совершено зверское убийство девочки, страдавшей редким генетическим заболеванием. По предварительной версии, ребенка похитили и обезглавили из-за суеверий, согласно которым части тел детей-альбиносов можно использовать для колдовства. «Сезон охоты» на альбиносов связывают с президентскими выборами.

Жертвой убийц стала пятилетняя девочка-альбинос Дженеба Диарра, проживавшая в деревне Фана в 125 километрах к северу от Бамако, столицы Мали. В воскресенье около 2:00 девочка спала во внутреннем дворе своего дома вместе с сестрой и матерью, когда туда ворвалась группа вооруженных мужчин. Они схватили Дженебу, перелезли вместе с ней через ограду и скрылись. Мать девочки пыталась преследовать похитителей, но потом вернулась домой, опасаясь оставить без защиты вторую дочь, которая тоже является альбиносом, пишет

Pulselive.co.ke После активных поисков обезглавленный труп Дженебы нашли брошенным возле мечети. Это убийство возмутило местных жителей, которые обратили свой гнев на властей, обвиняя их в нежелании навести порядок. Протестующие подожгли полицейский участок в Фане.

"Мы требуем возмездия. Ее голову похитили. Это ритуальное преступление", — сказал по поводу убийства Дженебы правозащитник Мамаду Сиссоко, который возглавляет Федерацию объединений людей-альбиносов в Западной Африке (FAPAO). Он также считает, что участившиеся случаи нападения на альбиносов связаны с политической ситуацией и грядущими президентскими выборами, назначенными на 29 июля.

"Каждый раз, когда происходят выборы, мы становимся добычей для людей, которым нужны ритуальные жертвы", — добавил Сиссоко. По его словам, подобные преступления совершались в Фане и раньше.

Малийский певец-альбинос Салиф Кейта в течение многих лет ведет кампанию по защите белокожих африканцев, которые подвергаются травле, преследованию и насилию во многих странах Черного континента: в частности, в Малави, Мозамбике, Танзании, Зимбабве, а также на территории Западной Африки.

Десятки альбиносов становятся ежегодно жертвами убийц или получают увечья. Иногда суеверные люди отрубают у альбиносов части тела, чтобы использовать их в колдовских обрядах, которые якобы помогают обрести удачу, богатство и власть.

Альбинизм — генетическое наследственное заболевание, связанное с нарушением пигментного обмена в организме. При этой патологии возникает дефицит меланина — особого вещества, придающего окраску коже, пигментной и радужной оболочкам глаза, волосам, ногтям.

Отсутствие или снижение содержания меланина приводит к возникновению не только косметических дефектов, но и ряда проблем со здоровьем. Альбиносы особо чувствительны к солнечному излучению, у них повышен риск развития рака кожи и нарушения зрения.

Между тем в Африке солнцезащитные кремы являются дефицитным и дорогостоящим товаром.