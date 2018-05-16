Петр Аверин: «Хлеб — как ребенок, требует к себе внимания»

фото из архива редакцииПетр Аверин: «Хлеб — как ребенок, требует к себе внимания»Предприятие с двадцатипятилетней историей в России можно считать долгожителем: экономические бури, через которые пришлось пройти нашей стране в 90-е годы, дефолт, мировой кризис 2008 года… После каждого из таких потрясений на плаву оказывались далеко не все. Тем ценнее опыт компаний не только выживших, но и заметно окрепших.

Хлеб под маркой «Традиция» выпекают в Нижегородской области уже 25 лет. Все это время хлебозаводом руководит его основатель — Петр Аверин. Человек, который не понаслышке знает, что такое кризис и как с ним бороться.

— Петр Евдокимович, как вы начали заниматься хлебом?

— Сначала мне казалось — случайно. Я работал в организации, которая ничего общего не имела с зерном или мукой. Но однажды меня откомандировали в подшефный колхоз — проконтролировать, как идет посадка картошки для наших сотрудников (если помните, была такая традиция в советские годы). И я заметил, что в сельском магазине нет хлеба. Спросил председателя колхоза: «Как же так? Вы на земле живете — и ждете. Пока вам хлеб откуда-то привезут?» — «Да некому у нас печь, — ответил он. — Может, вы пекарню построите?» Посмеялись — а мне эта идея в голову запала. Потом уже я вспомнил, что и дед мой был зажиточным крестьянином, и отец, вернувшись израненный с войны, руководил колхозом. Так что гены взяли свое.

— И вы построили?

— Полгода вынашивал идею, копил средства, изучал вопрос — и построил. Можно сказать, первый хлеб (на селе ведь разнообразия не требовались: ржаной, белый и батон, этого достаточно) мы пекли по книжкам. Точнее, изучали много литературы и учились у пожилой уже женщины — технолога хлебопекарной промышленности. Я нашел ее в одном из сел, она к тому моменту уже не работала — но с радостью делилась с нами всеми секретами.

— Первый хлеб получился комом?

— Нет. Первый хлеб как раз вышел идеальным. Помню, мы тогда отнесли его в сельскую администрацию — угостили тех, кто категорически не верил в успешность нашей затеи.

— А такие люди были?

— Да много! Это когда уже предприятие известное, «с историей», ему не нужно ничего доказывать. А мы были новички, да еще из города. Приходилось создавать свою репутацию с нуля. Но это очень важно. И — не стесняться никакой работы. Я знаю очень многих хлебопеков: все они в начале карьеры и грузчиками-шоферами работали, и на мешках муки спали, чтобы не тратить время на дорогу до дома. Прийти в хлебный бизнес с позиции «я буду директором в кабинете» — нет, так не получится. Нужно все ступеньки пройти самому.

— То есть вы в буквальном смысле умеете печь хлеб?

— И я, и все мои технологи. Это очень важно. Знаете, как мы принимаем людей на работу? Приходит молодой парень или девушка — выпускники вуза. В дипломе у них специальность — «технолог широкого профиля». Я сразу говорю: «Хлеб — это живой продукт. На промышленном производстве токарь, например, начал точить деталь, потом наступил обеденный перерыв — остановил станок, сходил пообедал, вернулся, доточил. У нас — не так. Если начали замешивать хлеб — все, процесс не остановить. Доведите его до конца, пройдите с ним все этапы. Только тогда он станет настоящим хлебом».

— И, чувствуется, вы каждому технологу даете возможность освоить рабочие специальности.

— Не то, что даю возможность — это обязательное условие. Технолог должен уметь все — от протирки протвиней до укладки готового хлеба. И ребята действительно начинают учениками. Но мы выращиваем из них настоящих технологов. Жаль, не многие это понимают: нужно год-два поучиться на производстве, получая не самую высокую зарплату, чтобы потом стать настоящим профессионалом и гарантировать себе хороший доход.

— То есть отказывается молодежь работать?

— Хлебопекарное производство — это настоящий труд. Смены — днем и ночью. Конечно, многие уходят в офис, «с девяти до шести». Но остаются те, кому действительно нравится хлебопекарное производство. А быстрых денег здесь не бывает. Когда я только открыл свою первую пекарню, познакомился с Александром Федоровичем Ульяновым . Его знали в Нижнем все, кто занимался хлебом. Он запускал практически все хлебозаводы, что есть в нашем городе. Он сказал мне тогда: «Ты, наверное, не туда пошел. В хлебе ведь быстрых денег не заработаешь. Запомни: первые полгода твое предприятие прибыли приносить не будет». Слова его оказались пророческими: первые полгода у нас не было никакой прибыли.

— А потом?

— Потом мы начали развивать производство. И уже через четыре года я понял, что в формате сельской пекарни мне тесно — нужно перебираться в Нижний. Поэтому продал свою пекарню, купил здание в Нижнем, переоборудовал его — и тоже, кстати, на новом месте первые полгода не получал прибыли.

— Петр Евдокимович, а с вашей первой пекарней что стало? Вы отслеживаете ее судьбу?

— Мне очень приятно, что она до сих пор работает, и работает именно как пекарня. Был период безвременья, когда здание стояло заброшенным, но сейчас все хорошо.

— Вы сказали, что купили здание в Нижнем. Почему именно в собственность, а не в аренду, как это обычно делают?

— Знаете… Я ведь уже много кризисов прошел. Так вот, из каждого кризиса выходили те предприятия, у которых производство находилось на собственных площадях. Конечно, это не панацея. Скорее, речь идет о том, чтобы четко просчитывать свои доходы и расходы и верно расставлять приоритеты.

— То есть еще один секрет успеха — быть максимально независимым?

— И это тоже. Но главное — отлично работать и поддерживать свой коллектив. У меня давно такой принцип: я не могу делать плохо. Если что-то не получается, все равно научусь и сделаю хорошо. Или не буду делать вовсе. Халтура убивает любое благое начинание.

— Спрос на хлеб меняется с годами? Или люди сейчас покупают то же, что и 10, 20 лет назад?

— Конечно, меняется. Сегодня многие задумываются о здоровье, выбирают бездрожжевые хлеба — наиболее полезные. Да, у них цена выше, чем у традиционных, но это неизбежно: обычный хлеб можно испечь и за 3 часа, на приготовление бездрожжевого уйдет 10-12 часов.

— А хлеб правда полезный? От него же толстеют!

— Толстеют не от хлеба, а от того, что на него кладут! Правильный, настоящий хлеб — он не то, что полезен — необходим человеку.