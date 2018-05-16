Префект Анатолий Смирнов выпустил на Быковом болоте черных лебедей

На пруду Быково болото в Зеленограде состоялось традиционное, но от этого ничуть не менее радостное событие: префект Анатолий Смирнов выпустил на гладь пруда пару черных лебедей, вернувшихся после зимовки.

Конечно, здесь были и сотрудники управы Матушкино, и муниципальные депутаты, и общественные советники, но немало было и рядовых жителей района, и просто прохожих, любопытствовавших, ради чего народ собрался у пруда.

Идея поселить на Быковом болоте пару лебедей родилась давно — в 2001 году.

— Вы помните, какое это было время: начало возрождения после 90-х, — рассказал префект. — Перед городом, перед людьми после долгого безвременья наконец-то появились перспективы. Мы тогда активизировали жилищное строительство по программе сноса ветхих домов — почти четверть зеленоградцев переехала в новые квартиры! Наметились положительные сдвиги в производстве. И тогда мы подумали, что ведь не хлебом единым жив человек, и нужен какой-то красивый символ возвращения к нормальной жизни. Старшее поколение зеленоградцев, конечно, помнит, что в советское время в парке 5-го микрорайона жили лани, а здесь, на Быковом болоте, еще далеко не так хорошо ухоженном, плавали лебеди. Все это в 90-е было утрачено. И вот тогда, в 2001-м, лебеди как раз и стали таким символом. А позже удалось восстановить и «Дом лани». Пара лебедей вообще много символизирует — любовь, верность, надежду, а мы выпускаем их, как символ начала лета, на радость не только жителям 1-го микрорайона и района Матушкино, но и всем зеленоградцам и гостям города.

Лебедь, первым выбравшийся из тесного ящика, и не подумал сразу отплывать от берега: ждал, когда из кратковременного заточения выпустят его подругу. И вот они вдвоем, как будто и не было долгой зимы (которую, кстати, наши птицы провели в комфорте и под наблюдением ветеринаров) спокойно плывут по своим делам, не обращая внимания на людей, стоящих на берегу.

А у людей на лицах расцветают улыбки.

Иван Лазаревич, фото автора