Занятия по английскому языку для пенсионеров стартовали в местном культурном центре «Братеево»

Занятия по английскому языку городского проекта «Московское долголетие» стартовали в районном доме культуры в минувший вторник, 15 мая. Об этом нашей редакции рассказала заведующая культурно-массовым сектором КЦ «Братеево» Светлана Галахова.

Обучает английскому языку горожан старшего поколения педагог Татьяна Савиных, а сами занятия иностранным языком будут проходить в утренние часы. По словам Светланы Галаховой, на первую встречу пришли замотивированные и позитивно настроенные мужчины и женщины, для которых этот проект — способ самосовершенствоваться.

— Я всегда негодовала в связи с тем, что что многие люди старшего возраста после ухода на пенсию не находят занятия, кроме как уехать на дачу или сидеть дома с внуками, — комментирует Светлана Галахова. — А сейчас прекрасно, что пенсионерам дается возможность бесплатно попробовать то, чем они, возможно, всегда хотели заниматься, но по каким-то причинам не могли. В этом возрасте свои дети уже взрослые, а многие горожане старшего поколения уже не работают, поэтому можно и нужно потратить время на себя с пользой и с удовольствием: петь ли, танцевать, рисовать, заниматься английским или играть в театре.

Напомним, что стать участником проекта «Московское долголетие» могут жители района в возрасте от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Для этого необходимо принести страховое свидетельство (СНИЛС), социальную карту, а также написать заявление в центре социального обслуживания.

Фото: КЦ «Братеево».