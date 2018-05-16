Ростовщик сказал ему, чтобы он выдал за него свою дочь. Финал оказался непредвиденным.

Много лет тому назад в маленьком итальянском городке жил один купец, который задолжал большую сумму ростовщику. Ростовщик был старым и ужасным мужчиной. Он очень интересовался дочерью купца и предложил ему сделку. Мужчина сказал, что он простит ему долг, если тот выдаст за него замуж его дочь. Дочка и купец были шокированы таким известием.

Ростовщик сказал им, что он возьмет черную гальку и белую и положит их в мешочек. Девушка должна будет вытащить один камень. Если она вытащит черный камень, то она должна будет выйти за него замуж, и долг отцу будет прощен. Если она вытащит белый камень, то ей не надо будет за него выходить замуж, и долг тоже будет прощен. Но если девушка откажется доставать камень, то его отца бросят в темницу.

Все пошли в сад к купцу. По пути девушка заметила, что он взял два камня черного цвета и положил их в мешочек. Затем он сказал девушке взять один.

Что бы вы сделали, если были бы на ее месте?

Девушка должна отказаться доставать камень.

Девушка должна сказать, что в мешочке черные камни и обвинить ростовщика в обмане.

Девушка должна достать черный камень, чтобы позаботиться об отце.

Девушка положила руку в мешочек и достала один камень. Не посмотрев на камень, она уронила его на усыпанную галькой дорожку, где он сразу же затерялся среди других.

— Ой, какая я неуклюжая. Но ничего. Вы можете сейчас посмотреть в мешочек и сказать, какой камень остался. Если остался черный, это значит, что я вытащила белый. Ростовщик не захотел признаваться в обмане.

Вот так девушке удалось найти выход из безвыходной ситуации.

Мораль истории: большинство сложных проблем можно легко решить. Иногда стоит только посмотреть на них с другого ракурса.