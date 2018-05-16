Уральский священник подал в суд на патриарха Кирилла, который разрешил расторгать церковные браки

В Камышловском районе священника отстранили от несения службы после того, как он подал заявление на патриарха Кирилла в церковный суд. На высшее духовенство отец Игорь пожаловался из-за решения Архиерейского собора, который в конце 2017 года разрешил признавать церковные браки недействительными (утратившими каноническую силу) в том случае, если супруги расторгли гражданские узы в ЗАГСе, а затем один из них вновь женился (или вышла замуж).

— Когда приходит пара, прожившая в целомудрии, и они приготовились создать свой церковный брак, то на земле его венчает священник, а на небесах — дух святой, — объяснил отец Игорь. — В этот момент каноническая сила брака регистрируется свыше! Каноническая сила — это та сила, которую Господь в мирском понимании, что называется, зарегистрировал. Так вот, если Господь на небесах скрепил какую-то семью, то ничто и никто на земле этот союз не разлучает! На земле расторгнуть церковный брак не может никто.

В своих рассуждениях батюшка ссылается на тексты Иоанна Златоуста (труд «Беседы о браке»), где указана только одна причина для расторжения церковных браков — смерть одного из супругов. Даже прелюбодеяние (измена в браке) в Писании не рассматривается как повод к распаду семьи. Уральский священник заверил: все свои выводы он строил на основе учений, которые были сформулированы ещё отцами православной церкви

Таким образом, у отца Игоря сложилось мнение, что правила, утвержденные Архиерейским собором, фактически свели к бюрократической формальности браки, скреплённые на небесах. Захотел — разводись, главное, чтобы справка из ЗАГСа была, говорит он.

— Если распадается гражданский брак, то и церковный как бы перестаёт существовать. Это путь к развалу семьи и прелюбодеянию, потере целомудрия, которое является основой православного христианства, — возмутился священнослужитель.

Начальство на батюшку ожидаемо обиделось. Через некоторое время после того, как Игорь Тружеников (мирское имя отца Игоря) направил письма в церковный суд, из Каменской епархии пришёл указ. Священнослужителя отстранили от дел после пяти лет службы. Официально — за нерадивое исполнение обязанностей и пастырскую некомпетентность. В полученном священником документе о жалобах в суд не было ни слова, но, по словам отца Игоря, причина, по которой ему велели покинуть приход, читалась между строк.

Отец Игорь говорит, что ответов из церковного суда ему пока не пришло.

На официальный запрос E1.RU об отстранении отца Игоря в Каменской епархии ответили, но не по сути дела.

— У нас нет той информации, которую бы мы посчитали нужным выдать вам, — сказал иеромонах Антоний. — Вы пытаетесь осведомиться об информации, которая является сугубо внутренней. Церковные каноны обязывают нас не выводить эти сведения на внешнюю сторону.

Чтобы узнать позицию патриарха Кирилла мы обратились в его пресс-службу, но там попросили направить запрос в синодальный информационный отдел. Ответ пока не поступал.

В духовной семинарии предположили, что отец Игорь нарвался на неприятности из-за слишком категоричного мышления (это ещё называют ригоризмом). Стараясь отстоять незыблемость церковных браков, принципиальный священник не учёл некоторых деталей.

— Вопрос сохранения семьи, безусловно, важен, но отец Игорь исходит из установок, которые к Евангелию имеют мало отношения, — объяснил один из служителей РПЦ, пожелавший остаться неизвестным. — Надо понимать, что брак есть данность этого, земного мира, а на небесах мы не женимся. Так говорил Христос. Правила, принятые недавно Архиерейским собором, смотрятся новыми лишь потому, что эту тему раньше мало кто поднимал.

По его словам, сейчас церковь вернулась к древней практике, когда браком считалось то, что таковым признает общество и государство.

— Если упереться и не давать разводов, то возникнут ситуации, в которых совестливые люди останутся без малейшего шанса найти себе кого-то другого, хотя их бывшие супруги давно завели другую семью. Представьте: человек остается один, потому что его церковный брак не аннулировали, ибо священник сказал: «Надо ждать — вдруг Бог все восстановит?». Поймите, что это некая, скажем так, маниловщина.

Он также указал и на другие решения Архиерейского собора, которые должны помочь справиться с накопившимися проблемами в вопросе венчаний. Например, священникам рекомендовали скреплять узами только надежные брачные союзы (которые заключают прихожане, часто посещающие церковь, причастие, исповеди), хотя раньше они венчали всех подряд.

— Нужно внушать людям, что церковный брак — это брак перед лицом Бога и, даже если вы разойдетесь, все равно за разрушенный брак будете отвечать. Нужно помнить, что есть эта степень ответственности. Однако церковь старается не накладывать на людей бремена неудобоносимые. Она милосердна, — подытожил священнослужитель.