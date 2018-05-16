Как бить в уличной драке: убойная двойка от крапового берета

Уличная драка не место для сантиментов. Мало кто хочет встревать в неприятности, но если уж они произошли, то лучше быть готовым. Бывший «краповый берет» с огромным опытом показывает, что делать в самой опасной ситуации.

Бить надо неожиданно. Не надо думать, что все как-нибудь само собой рассосется и без насилия можно будет обойтись. Вряд ли.

И высоко раскидывать ногами, будто доморощенный Брюс Ли тоже не стоит. Вообще, нужно освоить простейшие удары — все остальное вы в драке забудете наверняка.

Бывший сотрудник спецназа рекомендует элементарную двойку: удары нацелены на голень (противник отвлекается, открывает лицо) и в голову (противник отвлекается, открывает туловище). Конечно, все это можно применять только в крайнем случае. Надеемся, вам этого делать никогда не придется.