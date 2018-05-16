За всякое дело берись умело, или История одной теплицы

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Расскажу я историю о том, как я тепличку строила, не зря говорят, что дурная голова рукам покоя не даёт.

…Началось всё несколько лет назад, когда я купила в ОБИ арки для роз по акции. Хороша была акция, две берёшь — третья в подарок. Зачем взяла, сама не знала, с розами отношения не сложились, арки остались стоять без дела, так, место занимали и всё.

Может быть и дальше бы так стояли, да случилась со мной оказия, стала я участвовать в тестировании семян огурцов на 7 дач. Хорошее дело, нужное, да только читать внимательно нужно, что на пакетиках пишут! Я же лёгким движением руки отправила в стакан с водой из пакетика аж 30 семян! Кто же знал, что там не 10, а 30 семян.

Ну, что делать, пусть прорастают, посмотрю на всхожесть. Нетрудно догадаться, что всхожесть была 100%.

Выбросить пророщенные семена? Да никогда! По стаканчикам их, потом кому-нибудь подарим. Увы, в нашем небольшом городке среди знакомых не нашлось желающих взять рассаду огурцов, все свою вырастили! Вот и пришлось мне высаживать не по несколько экземпляров для тестирования, а всю рассаду огурцов! Как можно выбросить хорошую и здоровую рассаду?

Сажала, сажала, а под конец поняла, что мой любимый 'Изумрудный поток', который я не тестирую, никак не поместится в парнике. А они бедные, знай себе растут, ни о чём не подозревают!

Что делать? Срочно нужно новый домик для них подыскивать. Вот тут-то и пригодились мне арки из ОБИ! Всё равно просто так стоят.

Попыталась я поговорить о сооружении парничка из арок с детьми, но мне было сказано, что в такой авантюре они участвовать не будут, надо выкопать обратно лишние огурцы и посадить то, что нужно.

Ну не хотят заморачиваться и ладно.

Думаете, меня это остановило? Главное, чтобы не мешали! Слепить тепличку почти из ничего, да за один день, чтобы когда дети приедут, она уже стояла… да запросто!

Перенесла арки, в землю воткнула, основа в виде грядки 2х3 уже была, сверху арок рейку положила, по уровню выровняла. Соединить надо арки, чтобы ветром не качало, нет проблем, беру любые обрезки досок, рейки, брусочки… ))

Знала бы, когда строила, что буду показывать, вместо обрезков из брусков перекладины сделала бы, но тогда не так важно было, чем соединять))

Скрепила всё скотчем, он у меня универсальный помощник, где его только не применяла! Скотчем, крест накрест, прикрепила все рейки. Может, кому покажется смешным такой способ сборки, а мне удобно и всё тут.

Вкопала пару брусков, сверху тот же скотч — и получился вход. Нужна дверь, в этот раз не стала из реек собирать, вытащила из сарая дверь от старого фанерного шкафа, когда-то подобранную по случаю. Она лёгкая, как раз для моей теплички. Выставила, петли прикрепила, сверху для утяжеления дощечку повесила, чтобы ветром дверь не раскачивало.

…Самым трудным было закинуть шестиметровую плёнку одной на крышу теплицы. ))

Снизу прикрепила плёнку к основе рейками с саморезами. Около двери вырезала отверстие, подогнула лишнюю плёнку внутрь и закрепила всё тем же скотчем. Готово! Можно рыхлить землю и сажать.

Увидев вечером моё сооружение, зять сказал, что делать мне нечего, надо было просто выбросить лишнюю рассаду… и инструменты от меня прятать надо подальше! Как будто я брала его инструменты. Понадобилось всего-то скотч, ножницы и отвёртка моя и всё! А все реечки и обрезки досок давно в размер нарезаны были.

Высадила я вечером огурчики, и на сердце полегчало.

Всё! Пристроила, растут в домике! ))

Разобрать такую тепличку осенью просто, достаточно только разрезать и отклеить скотч. Просто так его разорвать не получится, держит крепко.

Вот такая история про самодельную тепличку, которой и не было бы, если бы я пересчитала заранее семена. Вдруг кому пригодится такой опыт строительства из подручных материалов. Тогда вы тоже можете запросто замачивать семена пакетиками))