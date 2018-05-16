Почему русские боятся отмечать некоторые дни рождения

До XIX века в России вообще не было принято отмечать дни рождения. Вместо них праздновали именины — день Ангела, то есть, день крещения человека. Поскольку детей крестили через 40 дней, то именины часто приходились относительно близко к реальному дню рождения.

Первыми дни рождения стали праздновать представители наиболее зажиточных слоёв общества — дворяне, купечество. И только в ХХ столетии, после революции, эта традиция стала массовой, вытеснив православный обычай празднования именин.

Соответственно, появились и различные приметы и поверья, связанные с празднованием дней рождения. Например, якобы нельзя поздравлять именинника заранее. При этом причины называют разные. Кто-то говорит, что в этом случае именинник может не дожить до дня рождения, кто-то — что ему в этом случае грозят неприятности.

Считается, что день, в который родился человек — особенный для него и имеет влияние на всю его жизнь. Поэтому нельзя относиться к дню рождения просто как к условности. С этим связаны и запреты на празднование определенных дат в жизни человека.

9 лет Число 9 соотносится с девятым днём со времени кончины. Суеверие полагает, что вплоть до этого дня душа покойного еще обретается на Земле..

13 лет Обычно это самый разгар переходного возраста. Человек уже не ребёнок, но ещё и не стал взрослым. Рубеж непростой, и если отпраздновать его «с размахом», то неизвестно, как это скажется на судьбе подростка.

33 года

Как известно, именно столько исполнилось Иисусу Христу , когда он принял свою мученическую кончину, взяв на себя ответственность за грехи всего человечества. 33-й день рождения, по мнению церкви, это лишний повод подвести итоги уже прожитой жизни, подумать о душе и вспомнить о Христе. А светские традиции празднования тут не слишком уместны.

40 лет Сорок — это сакральное число. Само это слово изначально означало «срок». В старину далеко не все доживали до сорокалетия: кто-то погибал в бою, кто-то умирал от болезней. Так что сорок лет были неким предельным возрастом. Стоило ли привлекать к нему внимание?

Далее, считается, что на сороковой день душа умершего предстает перед Божьим судом, который решает, куда ей отправиться — в ад или в рай. Опять же, возникает аналогия со смертью.

Также сорок дней Иисус провел в пустыне после Крещения. А в древности сорок дней продолжался плач по умершим. Суеверные люди также усматривают тут аналогию с церковным сорокоустом.

По примете, празднование сорокалетия может привести к роковым событиям в жизни и даже привлечь смерть. Поэтому лучше пожертвовать таким юбилеем. Правда, это поверье больше относится к мужчинам, чем к женщинам.

53 года

Это «запретная» дата для прекрасной половины человечества. Она частично совпадает с переломным возрастом у мужчин в 40 лет, поэтому также не отмечается, как некая половина жизни. В старину не все доживали до этой даты, поэтому суеверные стараются не привлекать внимание к 53-му дню рождения.

Безусловно, мистические даты, овеянные ареолом примет не что иное, как наследие атеизма и долго отсутствия какого-либо духовного просвещения в нашей стране.