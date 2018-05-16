Жизнь напоказ: почему быть идеальной уже не модно

Личный бренд — это сильный ассоциативный ряд, стоящий за человеком. И он есть у всех. Главный вопрос — готовы ли вы им управлять.

Для женщин-управленцев особенно актуально, как их будут воспринимать окружающие, и развитие личного узнаваемого образа становится ключевым инструментом дальнейшего профессионального развития. Яркий личный бренд формирует впечатление о вас и вашей компании, создает запоминающийся образ профессионала и не дает лишний раз проявиться гендерным стереотипам.

Также он помогает управлять командой, конкурировать и вести сложные переговоры. Когда за спиной есть определенный сложенный образ, проще находить опору и единомышленников в сложных бизнес-ситуациях. Исследования, проведенные компанией Nielsen, говорят о том, что 90% потребителей покупают товар благодаря рекомендациям личности, которой доверяют.

В общей теории брендинга существуют два основных типа коммуникации: «вовне» и «внутрь» — это справедливо для торговой марки, для конкретного продукта и для личного бренда. Внешние коммуникации личного бренда — это коммуникации с потребителями, партнерами, заказчиками, клиентами. Это образ, который приходит на ум при упоминании вашей персоны. В случае с личным брендом «внутренние» коммуникации и посылы — это коммуникации с коллегами, командой, позиционирование внутри компании, они полностью зависят от образа, который вы выстраиваете, вашей модели поведения и карьерной стратегии. Для женщины профессионала сегодня важнее выстраивать свой личный бренд, не загоняя себя в чужие рамки, а полностью раскрывая сильные стороны личности, свои особенности и уникальные черты.

«Выгорание блогеров» (blogger burnout), захватившее Америку, ясно показало, что стратегия персонального бренда, предъявляющая исключительно глянцевую жизнь, играет против человека в долгосрочной перспективе. Несколько десятков людей с сильным персональным брендом закрыли свои социальные сети и практически прекратили коммуникацию с пользователями. Например, интернет-знаменитость Эссена О'Нил ушла из инстаграма, объявив, что это не настоящая жизнь. Некоторые знаменитости на время уходят в офлайн, временно удаляя свои профили. Например, Феликс Чельберг , известный под псевдонимом PewDiePie (62,6 млн подписчиков) покидал YouTube, а модель Кендалл Дженнер удаляла свой инстаграм. Общим в их историях была усталость от придуманной, рафинированной жизни. Обществу надоели идеальные персоны, и оно начало активно «выводить на чистую воду» своих кумиров.

Коммуникация изменилась. Теперь необязательно формировать образ мягкой и заботливой или, наоборот, исключительно авторитарной руководительницы или владелицы бизнеса. Граница между мужским и женским стилем управления постепенно стирается, и на смену приходит понимание одинаковой важности владения классическими техниками управления вкупе с развитием эмоционального интеллекта. Правда, согласно нейронаучным исследованиям, женщинам повезло, эмоциональный интеллект у них лучше развит от природы. Автор книги «Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха» Гиту Орме рассказывает, что женщины демонстрируют более высокий уровень по межличностным показателям эмоционального интеллекта.

Тенденции в женском личном брендинге открывают новые возможности заявлять о себе: перестать быть идеальной и начать быть живой и настоящей, с ошибками в бизнесе и личной жизни, с нехваткой времени, с эмоциональными перепадами, с искренними победами. В личном бренде стоит развивать то, что отличает и заряжает именно вас, ваши самые сильные и яркие стороны в бизнес-коммуникациях. Раньше всем рекомендовали развивать слабые стороны и стремиться к идеальному образцу, что перекрывало возможность развития доминант личности и делало образ бренда искусственным и пресным. Поэтому сегодня самые известные люди-бренды спокойно и открыто говорят о своих прошлых неудачах, житейских вещах и простых радостях, их экспертность не пострадает от того, что они живые и настоящие, а вера и готовность идти за таким лидером только укрепляется.

«Исторически принято считать, что построение личного бренда — это создание образа под запрос аудитории. Наглядный пример — история про 100 роз за 1000 рублей для фото в инстаграм. Что в итоге? Клонирование и выгорание. Потому что стратегия «казаться, а не быть» не позволяет раскрыть себя настоящую. Так было вчера. Сегодня очевиден обратный тренд. Фокус смещается с внешней оценки (что обо мне подумают) на внутренний баланс (каково мое состояние на самом деле). Мы хотим наблюдать настоящую жизнь лидеров тех сфер, которые нам интересны. Красивые, яркие, разные, настоящие женщины-предпринимательницы без оглядки на параметры, ниши, интересы, загруженность, количество хобби, детей, подруг и посещенных стран, активно проявляют себя в офлайн— и онлайн-пространстве, и мир отвечает им взаимностью. Они находят свою аудиторию и увеличивают показатели своего бизнеса благодаря личному бренду», — говорит бизнес-блогер Мария Азаренок.

«У своих клиентов я наблюдаю переход от модели глянцевой женщины к ЖЖ — живой женщине со всеми своими слабостями, тараканами и особенностями. Почему это происходит? Публика устала от вылизанного образа суперзвезды. Она не верит женщине, которая дома щеголяет на шпильках и просыпается уже накрашенной, всегда эффективна и не переживает упадка сил. В тренде умение признавать свои промахи, благодаря которым вы учитесь и развиваетесь, и смелость показать слабину. Не бойтесь экспериментировать, получать и анализировать обратную связь. Просто постепенно показывайте свои живые фотографии вместо глянцевых снимков, делитесь в соцсетях настоящими мыслями, будьте собой».

Все специалисты сходятся в одном: прежде чем активировать личный бренд, женщине стоит тщательно изучить свою личность, понять свои особенности и доминанты. Проработать собственную платформу бренда и правила коммуникации с окружением. Именно вы решаете, что предъявлять миру, на что и как влиять с помощью личного бренда.

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