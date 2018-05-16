Для некоторых плохой день может показаться еще хуже. Почему так происходит?

Происходящие с нами приятные и не очень события задают тон на весь день. Если настроение было хорошее, то в воспоминаниях этот день, скорее всего, останется удачным. Но если мы были сердиты и раздражены, то запомним день ужасным. Все мы в определенной степени испытываем эмоции. Они помогают понимать мир вокруг и реагировать на него. Эмоции могут быть крайне полезны. Например, страх оказаться жертвой дикого зверя заставляет нас бежать от медведя, а боязнь потерять работу мотивирует закончить проект в срок. Однако согласно подтвержденным данным, между человеком, испытывающим эмоции, и окружающим миром работает некий «посредник». Суть в том, что существует эмоциональная предвзятость, которая определяет влияние эмоций на нас. Хотя она может быть как положительной, так и отрицательной, в данной статье мы по большей части будем рассматривать отрицательную сторону. Но расстраиваться не стоит, ведь существуют способы для ограничения влияния предвзятости, что в теории может улучшить наш день.

Приведем пример. Обычно Андрей просыпается ровно в 7 часов утра, собирается и идет на работу. Сегодня по дороге ему позвонили из банка и сообщили, что его запрос на получение кредита для покупки нового дома не был одобрен. Информация такого рода любого выбьет из колеи. Однако некоторые люди, например, такие, как наш герой, более склонны цепляться за неприятные события, впускать их внутрь и позволять им влиять на эмоции. Андрея охватывает беспокойство: как же теперь ему и его семье искать новое место жительства, ведь их нынешний дом уже выставлен на продажу. Он вспоминает об отказе и начинает думать о собственной неспособности содержать семью.

Так как мысль продолжает сверлить мозг, Андрей находится под влиянием этого события весь оставшийся день. Андрей приезжает на работу, и его тут же вызывает начальница. Телефонный звонок все еще не выходит у него из головы, из-за чего настроен наш герой явно отрицательно. В результате Андрей думает, что начальница вызывает его, чтобы сделать выговор или замечание. Хотя, возможно, она просто хочет задать ему вопрос или похвалить за качественно выполненную работу. Однако утренний эпизод с банком заставляет Андрея думать о плохом, что мешает ему рассматривать ситуацию в нейтральном ключе и уж тем более в положительном.

Может показаться, что реакция Андрея преувеличенно эмоциональная, но на самом деле такое поведение встречается довольно часто — человек негативно реагирует на вроде бы обычную ситуацию, если недавно с ним произошло нечто неприятное. Итак, существует ли такое явление, как эмоциональная предвзятость, или же люди в принципе настроены негативно? Возможно, причина и в том и в другом, однако психологи выяснили, почему некоторые люди сильнее подвержены эмоциональной предвзятости, чем другие.

Эмоциональная предвзятость — это восприятие окружающего мира, основанное на нашем эмоциональном состоянии. Эмоциональную предвзятость определяют три фактора: предвзятость внимания, предвзятость памяти и предвзятость восприятия. Для исследования предвзятости внимания был проведен эксперимент, в рамках которого участникам показывали лица, выражающие разные эмоции: угрожающие, нейтральные или счастливые. Далее необходимо было как можно быстрее определить тип эмоции (Брэдли, Могг, Уайт, Грум и де Боно, 1999). Брэдли и его коллеги (1999) выяснили, что люди с более высоким уровнем тревоги быстрее определяли не только угрожающие эмоции, но и любые эмоции вообще. Этот эксперимент показал, что некоторые социальные сигналы, в данном случае лица, могут привлекать особое внимание, и что они связаны с эмоциями. Андрей, например, обратил внимание на выражение лица начальницы, когда она вызывала его к себе, и посчитал, что нахмуренные брови адресованы ему.

Предвзятость памяти проявляется в том, что в плохом настроении (подавленном и тревожном) мы вспоминаем больше неприятных моментов, нежели приятных. Верно и обратное, то есть мы вспоминаем больше приятного, если находимся в хорошем расположении духа. Однако это не всегда так. Уоткинс (2002) пересмотрел открытия в области влияния настроения на память, особенно влияния депрессии. Она часто выражается в постоянном сосредоточении на негативных событиях прошлого, влияющих на воспоминания. Если быть точнее, абстрактная обработка или размышления о воспоминаниях приводят к тому, что информация вспоминается в соответствии с настроением. Уоткинс назвал это явление «воспоминание, соответствующее настроению» (mood-congruent memory MCM см. Уоткинс, 2002). В исследовании, посвященном оценке MCM, участникам в депрессии и в нормальном состоянии были предоставлены списки положительных, нейтральных и отрицательных прилагательных (Уоткинс, Мэтьюс, Уильямсон и Фуллер, 1992), а также имеющих отношение к депрессии (безнадежный, виноватый). Затем испытуемых попросили представить себя в ситуации, которую можно описать каждым словом, а далее вспомнить слова с помощью подсказок (например, были даны некоторые буквы — сп_ко__ый для слова «спокойный»). Ученые обнаружили, что участники в депрессии вспомнили больше слов, связанных с депрессией, чем участники в нормальном состоянии. Таким образом, если мы, как Андрей, чувствуем себя подавленными, то, вероятнее всего, будем вспоминать неудачные моменты, и эти воспоминания сформируют восприятие новой информации. Но поэтому ли у Андрея был неудачный день, или причина все же в чем-то еще?

Предвзятость восприятия — это толкование двусмысленной информации или события в негативном или угрожающем ключе. Доказано, что подавленные или сильно встревоженные люди более склонны к предвзятости при обработке информации. В исследовании греческого ученого Вассилопулоса (2006) автор опрашивал студентов, испытывающих и не испытывающих социофобию. Его интересовало, как они отреагируют на положительные и отрицательные события: например, на отсутствие приглашения на вечеринку или громкие аплодисменты после речи. Один из вопросов звучал так: «Что бы вы почувствовали, если бы друзья устроили вечеринку и не пригласили вас?» Ученый обнаружил, что склонные к социофобии участники оценивали негативные события или ситуации более отрицательно, чем они есть на самом деле, что, в свою очередь, заставляет их в будущем избегать таких ситуаций. Даже к положительным событиям они относились менее позитивно, чем участники в нормальном состоянии. О чем же могут говорить эти результаты? Если вы чувствуете себя встревоженным или подавленным, вы можете не замечать всех положительных моментов. Возможно, ваш стакан, как и у Андрея, наполовину пуст.

Когда негативное мышление выходит за рамки плохих мыслей

Люди часто считают, что не столкнутся с симптомами и последствиями психического заболевания, если у них его не диагностировали. Это далеко от истины. Практически каждый человек испытывает симптомы психических отклонений в различные моменты жизни. Например, если вам необходимо выступить с презентацией на работе, ощущать тревогу совершенно нормально. То же самое можно сказать о депрессии после разрыва отношений. Эти эмоции свойственны каждому на определенном этапе жизни, и в таких моментах люди испытывают эмоциональную предвзятость, потому что жизнь меняется и влияет на настроение. Здесь важно учесть, что эмоциональная предвзятость может усугубиться из-за той же депрессии или чувства тревоги.

Последствия депрессивных симптомов

Существует множество исследований депрессии и ее симптомов. Исследователи единодушны в том, что депрессия негативно влияет на поведение людей. Это проявляется в их повседневной деятельности и восприятии окружающего мира. Подобное негативное восприятие — это следствие эмоциональной предвзятости. Постарайтесь вспомнить день, когда произошло нечто плохое и вызвало у вас грусть. Вы смотрели забавные видео и слушали подбадривающую музыку, или же слушали грустную музыку, не проявляя интереса ни к чему позитивному? Работа Ли, Андраде и Палмера (2013) свидетельствует, что в такие моменты для нас более характерно выбирать невеселые мелодии и избегать жизнерадостных вещей. Причина этого была изучена Роменсом и Поллаком в 2013 году. Они обнаружили, что даже люди, которые подвержены риску депрессии, с большей вероятностью будут иметь предвзятость внимания, так как сосредотачиваются лишь на негативных вещах, например, на грустной музыке. Как уже упоминалось, грустные и депрессивные личности с большей вероятностью запоминают события, которые совпадают с их настроением. А благодаря фокусу на негативных ситуациях и раздражителях, они в конечном счете чувствуют себя еще более подавленными, попадая в порочный круг (Линден, Джексон, Субраманиан, Хили и Линден, 2011). Как думаете, когда у вас плохой день, вы сосредоточитесь на друзьях и их поддержке, или вспомните о людях, однажды вас предавших и обманувших? Даже если вы и подумаете о друзьях и близких, в вашем представлении они будут куда менее поддерживающими, какими могли бы быть, не будь вы подавлены.

Последствия тревоги и симптомы социофобии

Как и в случае с депрессией, если у вас нет социального тревожного расстройства, то это не значит, что вы никогда не испытываете тревогу. Например, если вы когда-либо выступали перед большим числом людей, то, вероятно, испытывали такие тревожные симптомы, как потливость, головокружение, страх неудачи и критики. Эти чувства могут повлиять на восприятие окружающего мира и наши социальные взаимодействия. Это не говорит о том, что все негативные эмоции вредны: часто они даже полезны и нацелены на нашу защиту. К примеру, когда мы ощущаем беспокойство, мы становимся более приспособленными к опасным ситуациям. Во время ночной прогулки по незнакомому району наше беспокойство способно защитить нас от потенциальной угрозы (МакЛеод, Мэттьюс и Тата, 1986). Кроме того, когда мы ощущаем тревогу, то с большей вероятностью запомним угрожающую ситуацию, чем не сулящую опасности (Мэттьюс, Могг, Мэй и Айсенк, 1989). Вернемся к примеру с Андреем. Если бы начальница назначила ему испытательный срок или пригрозила увольнением при последней встрече, Андрей, скорее всего, подумал бы об этом при вызове в кабинет. Это, в свою очередь, усилило бы его чувство тревоги. Когда мы загоняем себя в вызывающие беспокойство ситуации, то более остро реагируем на саму ситуацию, способствующую появлению тревоги. Мы становимся эмоционально предвзятыми, что приводит к еще большему увеличению уровня беспокойства. Так что же мы можем сделать, чтобы остановить этот порочный круг?

Как остановить порочный круг

Многие исследования направлены на изучение причин эмоциональной предвзятости и поиск возможностей ее уменьшить. В дополненном исследовании предвзятости внимания МакНелли, Инок, Тсай и Тузиан (2013) пришли к выводу, что практика — это путь к совершенству. Они обнаружили, что если вы нервничаете из-за предстоящей речи, стоит отрепетировать ее четыре или более раз перед небольшой группой людей, и это значительно снизит страх выступления перед большой аудиторией. Другие исследователи изучили способы уменьшения эффекта предвзятости восприятия и обнаружили, что если вы обладаете повышенной способностью противостоять стрессу и непростым жизненным ситуациям, то вы с наименьшей долей вероятности испытаете этот эффект (Клайм, Тёрн и Элерт, 2014). Вернемся к примеру с Андреем. Если бы после новости об отказе на получение кредита он бы сделал несколько глубоких вдохов, дав себе тем самым время на обработку информации, и использовал такие методы борьбы со стрессом, как расслабление мышц, он бы смог подойти к предстоящей встрече с боссом более беспристрастно.

Также были разработаны методы, направленные на то, чтобы вывести людей из «круга негативных эмоций». В их числе терапия принятия и стремления (Хайес, Луома, Бонд, Масуда, & Лилис, 2006). Такие виды терапии делают акцент на присутствие в настоящем моменте, что простыми словами значит не думать о прошлом и не загадывать на будущее. Идея терапии принятия и стремления состоит не в том, чтобы попытаться избавиться или подавить негативные чувства, а в том, чтобы изменить те сферы жизни, которые возможно изменить, и принять то, над чем у вас нет власти (см. Харрис [2008] для более подробного руководства по работе с эмоциями).

В заключение

Люди склонны к неправильным представлениям о том, каков мир на самом деле. Мы выработали механизмы, которые помогают увидеть правду, и в то же время нашли пути, которые могут этому противодействовать. В статье объяснялось, как наши внимание, память и восприятие влияют на обработку эмоций. Предвзятость позволяет нам определенным образом различать нейтральные стимулы, исходя из текущих эмоций и прошлого опыта. Практический опыт наряду с темпераментом и предвзятостью могут впоследствии вылиться в психологические проблемы. К счастью, существуют методы улучшения обработки эмоций и управления предвзятостями. Мы способны избавиться от влияния негативных неконтролируемых событий на наше настроение и выйти из порочного круга, в который нас загнали ложные представления. Осознав, что он не получит ипотечный кредит, Андрей мог бы использовать навыки для распознавания эмоциональной предвзятости, чтобы не позволить беспокойству и тревоге взять контроль над ним и повлиять на работу.

Перевод Newочём