«Самая лучшая»: Павел Воля гордится достижениями своей красавицы-супруги

Вчера, 15 мая, на 90-м этаже делового центра «Москва-сити» состоялась торжественная церемония вручения премий Glamour Influencers Awards. На этом светском мероприятии появилось множество известных персон, в том числе и Ляйсан Утяшева . Ее впервые за долгое время сопровождал супруг Павел Воля . Хоть они и считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, но на публике вместе появляются не часто.

Телеведущая и спортсменка блистала на красной дорожке в элегантном черном платье. Взгляды гостей были обращены на глубокое декольте Ляйсан и ее стройные ноги. Павел же был облачен в удлиненный черный пиджак, брюки в тон и белую водолазку. Поклонники в очередной раз восхитились звездной парой. Однако некоторые пользователи Сети решили, что Утяшева затмила своего супруга, так как в тот день была неотразима. Отметим, что она часто выбирает простые черные платья, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

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«Шикарно выглядите! Как на картинке», «Очень красивая пара», «Павел похож на Витаса в молодости! Очень красивая пара!», «Водолазка не очень, а вот Ляся безупречна», «Паша не забывай, великих мужчин делали их любимые жены», — высказали свое мнение фанаты. В тот день Ляйсан получила премию, и Воля ее трогательно поздравил с этим событием: «Поздравляю тебя тоже, ты, и правда, самая лучшая. Готов сопровождать тебя ко всем твоим победам. P. S. И еще детей уложить успела. Мать. Жена. Красавица. Лебедь. Целую». Напомним, гимнастка вышла замуж за него в 2012 году и вскоре подарила ему детей: сына Роберта и дочь Софию.