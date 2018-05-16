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«Не ест мяса и сладкого». Как живет старейшая женщина РФ — 128-летняя Коку
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«Не ест мяса и сладкого». Как живет старейшая женщина РФ — 128-летняя Коку 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Старейшей женщиной России, по данным Пенсионного фонда, оказалась жительница Чечни, а не Кабардино-Балкарии, как считалось раньше. Это — Коку Истамбулова, ей 128 лет. Как сложилась судьба этой женщины и как она живет сейчас, рассказывает STAV.AIF.RU.
Под опекой родных
Дата рождения Коку по паспорту — 1889 год. Конкретный день и месяц, когда появилась на свет чеченская девочка, которой предстояло пережить революцию, репрессии, войну, депортацию, развал СССР и все события новейшей истории России, никто не знает. Поэтому и день рождения она никогда в жизни не отмечала. Подарки ей дарят без привязки к праздникам. Самым дорогим в её жизни сюрпризом стал дом, построенный четыре года назад администрацией Надтеречного района Чечни.
Раньше Коку жила в саманной мазанке под соломенной крышей, протекавшей во время дождя. В этом же домишке вырос её внук Ильяс Абубакаров.
Его мама, дочь Коку, рассталась с первым мужем, когда мальчику был месяц от роду. Когда ему было два года, она снова вышла замуж, а Ильяс остался с бабушкой и дедом Магомедом. Того не стало лет десять назад.
48-летний Ильяс живёт в соседнем доме, и его семья постоянно опекает бабушку: невестка и правнуки водят её за руку на кухню, в ванную, на прогулку во двор, где она любит сидеть под навесом и беседовать с родными.
«Она уже ничего не видит, — поясняет Ильяс. — Как только переселились в новый дом, полностью потеряла зрение».
Секрет долголетия
Родители Коку, по словам её внука, жили в горах, а потом поселились в Братском. Семья была большой и бедной, жила крестьянским трудом. Коку была старшим ребёнком. Её младшие брат и сестра от второго брака отца уже давно умерли.
«Бабушка хорошо помнит военные годы и депортацию. В Казахстане она вышла замуж и родила двойняшек. Сын умер ребёнком, а дочь выжила. Это была моя мама. Она прожила долго, умерла пять лет назад, — рассказывает наш собеседник. — Ещё один сын Коку тоже умер в детстве. Дедушка и бабушка работали в колхозе и держали домашнее хозяйство — индюков, корову, — тем и жили».
По словам родным, секрет долголетия Коку — в кисломолочной диете. С её вставными зубами она почти не ест мяса. Её тошнит от сладкого. Редко бывает аппетит на фрукты. И она совсем разлюбила соки.
«Она пережила смерть многих близких людей и часто плачет, вспоминая об этом. Тогда у неё сильно поднимается давление, и я даю ей лекарства. Её мучает и глазное давление. Мы каждый день закапываем ей капли», — говорит внук.
Всего у старейшей пенсионерки России шесть внуков и 16 правнуков.
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