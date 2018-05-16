«Я сдавала бутылки»: Ирена Понарошку рассказала, как заработала первые деньги

Считается, что чем раньше человек научится зарабатывать собственные деньги — тем лучше. Своими воспоминаниями о начале трудовой деятельности решила поделиться и популярная телеведущая Ирена Понарошку. Она рассказала, что хотела как можно скорее обрести материальную независимость, и в этом ей помог старший брат.

В детстве Ирена Понарошку, как и многие другие дети, не стеснялась зарабатывать на сдаче материала для переработки, но со временем у нее получилось получить больше средств: «А я уже рассказывала, как заработала свои первые деньги? Сначала, как все нормальные советские дети, я сдавала в пункт приема стеклотары бутылки. И очень жалела, что родилась в непьющей семье, потому что на немногочисленных бутылках от кефира, „можайского“ молока и лимонада „Колокольчик“ разбогатеть и накопить на Барби с гнущимися ногами никак не получалось…»

Понарошку отметила, что к ней за помощью обратился старший брат, которому нужен был футбольный флаг размером 100х150 см. Девятилетняя Ирена недолго думала и согласилась на коммерческое предложение, поскольку весьма неплохо умела шить топики и шорты по выкройкам из журнала «Бурда»: «Я была молода и мне нужны были деньги, поэтому я согласилась… Флаг потом долго висел на почетном месте в комнате брата и периодически выезжал проветриться на матчи!»

По словам телезвезды, в «раннем пубертате» она для папы переводила с английского газетные статьи про наркодилеров. И только спустя годы поняла, что отец платил ей с благими целями, а вовсе не для своих нужд. Суть была в необходимости практиковать язык и осознания вреда, который приносят наркотики: «Товарищи родители, мотайте на ус хак от моего папули: профилактика подростковой наркомании и мотивация к изучению иностранных языков 2в1!»

Ирена поинтересовалась у своих подписчиков, каким образом им удалось заработать «первый миллион». Они делились своими историями и благодарили красавицу за полезные сведения: «Хитро, молодец папа ваш!» «О, надо своего малого так напрячь, пусть работает». «Я бутылки сдавала, а потом работала промоутером и присматривала за пожилой соседкой!» «Собирала и сдавала рябину». «Торговала венками возле похоронного магазина! Я знала процесс создания венка от сварки каркаса до приклеивания цветов и лент! Я даже гробы тканью обшивать умею!» «Вязала на спицах!» Никто не застрахован от плохого самочувствия на рабочем месте. Но Ирена Понарошку трудится даже тогда, когда болеет, правда задумывается над тем, насколько это оправдано.