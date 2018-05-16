Ещё
«Я сдавала бутылки»: Ирена Понарошку рассказала, как заработала первые деньги
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я сдавала бутылки»: Ирена Понарошку рассказала, как заработала первые деньги 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Считается, что чем раньше человек научится зарабатывать собственные деньги — тем лучше. Своими воспоминаниями о начале трудовой деятельности решила поделиться и популярная телеведущая Ирена Понарошку. Она рассказала, что хотела как можно скорее обрести материальную независимость, и в этом ей помог старший брат.
В детстве Ирена Понарошку, как и многие другие дети, не стеснялась зарабатывать на сдаче материала для переработки, но со временем у нее получилось получить больше средств: «А я уже рассказывала, как заработала свои первые деньги? Сначала, как все нормальные советские дети, я сдавала в пункт приема стеклотары бутылки. И очень жалела, что родилась в непьющей семье, потому что на немногочисленных бутылках от кефира, „можайского“ молока и лимонада „Колокольчик“ разбогатеть и накопить на Барби с гнущимися ногами никак не получалось…»
Понарошку отметила, что к ней за помощью обратился старший брат, которому нужен был футбольный флаг размером 100х150 см. Девятилетняя Ирена недолго думала и согласилась на коммерческое предложение, поскольку весьма неплохо умела шить топики и шорты по выкройкам из журнала «Бурда»: «Я была молода и мне нужны были деньги, поэтому я согласилась… Флаг потом долго висел на почетном месте в комнате брата и периодически выезжал проветриться на матчи!»
По словам телезвезды, в «раннем пубертате» она для папы переводила с английского газетные статьи про наркодилеров. И только спустя годы поняла, что отец платил ей с благими целями, а вовсе не для своих нужд. Суть была в необходимости практиковать язык и осознания вреда, который приносят наркотики: «Товарищи родители, мотайте на ус хак от моего папули: профилактика подростковой наркомании и мотивация к изучению иностранных языков 2в1!»
Ирена поинтересовалась у своих подписчиков, каким образом им удалось заработать «первый миллион». Они делились своими историями и благодарили красавицу за полезные сведения: «Хитро, молодец папа ваш!» «О, надо своего малого так напрячь, пусть работает». «Я бутылки сдавала, а потом работала промоутером и присматривала за пожилой соседкой!» «Собирала и сдавала рябину». «Торговала венками возле похоронного магазина! Я знала процесс создания венка от сварки каркаса до приклеивания цветов и лент! Я даже гробы тканью обшивать умею!» «Вязала на спицах!» Никто не застрахован от плохого самочувствия на рабочем месте. Но Ирена Понарошку трудится даже тогда, когда болеет, правда задумывается над тем, насколько это оправдано.
Eva.ru: последние новости
«Это целлюлит?»: в сеть попали необработанные фото Виктории Бони в купальнике «Походка Джека Воробья»: Ксения Царицына показала фигуру в откровенном боди «Совсем не похожи»: Рианна поделилась совместным снимком со своей мамой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изуродованный Богданов притащил любовницу в Канны36
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера14
Знаменитости научили девушек натягивать бикини23
Этот тест пройдут только самые смекалистые3
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
00:15
Боня рассекретила возлюбленного-миллиардера
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение