Музейный квест проведут для детей в Текстильщиках

Путешествие во времени смогут совершить дети района Текстильщики в ходе мероприятия «Родные истоки», которое проведут в местной библиотеке № 128 в рамках городской акции «Ночь в музее».

— Для детей будет организован музейный квест — увлекательное путешествие во времени, погружение в атмосферу прошлых веков, — рассказала заведующая библиотекой № 128 Галина Мещерякова. — Наши маленькие гости будут самостоятельно искать ответы на различные вопросы, разгадывать музейные загадки. В холле библиотеки для наших читателей будет организована фотозона, в интерьерах которой гости смогут сделать памятные снимки.

Участников «путешествия во времени» ждут 19 мая по адресу: 8-я улица Текстильщиков, 14. Начало — в 18.00. Вход свободный.