Ещё
Музейный квест проведут для детей в Текстильщиках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музейный квест проведут для детей в Текстильщиках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Путешествие во времени смогут совершить дети района Текстильщики в ходе мероприятия «Родные истоки», которое проведут в местной библиотеке № 128 в рамках городской акции «Ночь в музее».
— Для детей будет организован музейный квест — увлекательное путешествие во времени, погружение в атмосферу прошлых веков, — рассказала заведующая библиотекой № 128 Галина Мещерякова. — Наши маленькие гости будут самостоятельно искать ответы на различные вопросы, разгадывать музейные загадки. В холле библиотеки для наших читателей будет организована фотозона, в интерьерах которой гости смогут сделать памятные снимки.
Участников «путешествия во времени» ждут 19 мая по адресу: 8-я улица Текстильщиков, 14. Начало — в 18.00. Вход свободный.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Студенты из ЮВАО стали лауреатами фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» Подстанцию «скорой помощи» откроют в Некрасовке к концу года
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Как проходят секс-вечеринки20
Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности1
Беременная Кудрявцева произвела фурор1
Анфиса Чехова сверкнула грудью в платье с бахромой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение