Почему в белорусской деревне Колодное умеют лепить сибирские пельмени

Полешуки — люди по натуре скрытные, молчаливые, себе на уме. Сибиряки — крепкие, веселые, душа нараспашку. Как сошлись «лед» и «пламень»? Любовь Ивановна Монич смеется:

— Я, конечно, в нашей семье главная. Росла без отца, потому все умела с детства. И печь в шесть лет топить научилась, и гвозди забивать. Так что привезла в Беларусь боевой сибирский характер. Как здесь оказалась? Сестра Лида влюбилась в полешука, который приезжал к нам в Челябинскую область на заработки.

Вышла она замуж за Леню и уехала в Колодное. Как-то я приехала к ним в гости и познакомилась с Васей. И с 1972 года живу тут. Стала настоящей полешучкой, но и сибирские традиции сберегла.

Вася — Василий Васильевич Монич — потомок крестьян из Новогрудского района Гродненщины, которые в 1888 году выкупили здешние земли, ранее принадлежавшие Гелене Скирмунт — племяннице всемирно известного художника и музыканта Наполеона Орды.

Есть у Моничей свое небольшое озеро: сыновья выкопали и теперь разводят там рыбу. Любовь Ивановна и сама любит посидеть с удочкой

Василий Васильевич молчалив, как и положено полешуку. На лице появилась улыбка, как только мы вышли на улицу к сараю. С гордостью показывает хозяйство:

— Теплица, большой огород, сад, куры. Раньше лошадь держали, но продали и купили мини-трактор. Есть у Моничей свое небольшое озеро. Оказывается, сыновья выкопали и теперь разводят там рыбу. Любовь Ивановна признается, что и сама любит посидеть с удочкой:

— Моя деревня находилась на востоке Челябинской области, около озера. С малолетства рыбу ловили на пропитание. А сейчас рыбачу больше в удовольствие. Карпы, белый амур, толстолобик подрастают. Дети и внуки любят жареную рыбу и мои рыбные пироги.

Любовь Ивановна и меня решила угостить пирогом, вот только привезла я ей мороженого минтая. Другой рыбешки «не наловила» в магазине райцентра.

Прежде чем заняться пирогом, Любовь Ивановна лепит пельмени:

— Родственники мужа все удивлялись: пельмени да пельмени подаю на стол. С мясом, творогом, с картошкой. Они к такой еде не привыкшие. А я по традиции всех гостей обязательно угощаю пельменями.

Пока я осматриваюсь в сельском доме, где уживаются печь и бойлер для подогрева воды, стиральная машина-автомат и столетний чугун, Любовь Ивановна просеивает муку. Говорит, надо, чтобы мука воздухом напиталась. Мука добавляется в эмалированную кастрюлю с дрожжами, туда же — сырая вода из колодца, соль. Все на глаз. Тесто хозяйка вымешивает не руками, а мутовкой. Деревянное приспособление, похожее на лопатку, тоже родом из Сибири:

— Я из России еще и формы для хлеба привезла. У нас был хлебозавод, когда там закупили новые формы, старые отдали людям. Маме тоже достались. Потом мне по наследству перешли.

Тесто Любовь Ивановна разделяет на две части. В ту, из которой будет выпекаться хлеб, добавляет горстку пророщенной пшеницы. Смазывает форму маслом кисточкой из гусиного пера. Пирог лепится из того же теста, только с начинкой. Готово. Теперь — на угли в печь.

Такую печь вряд ли встретишь в полесских хатах. Сложили ее по проекту Любови Ивановны десять лет назад:

— Точно такая же была в родительском доме. Сын нашел мастера, а я нарисовала план. Печь обогревает три комнаты.

Любовь Ивановна признается, что без пельменей, хлеба из печи и рыбного пирога не представляет своей жизни:

— Не удивляйтесь, но работа с тестом дает мне силы. Это своего рода память о моем детстве. Я не привезла из Сибири золота — не было его в нашей бедной семье. Взяла икону «Спаситель на кресте», прялку, форму для хлеба, некоторую другую утварь — это мое приданое, которое берегу.

— Никогда не хотелось уехать на родину?

— Мы перебрались в Россию после аварии в Чернобыле. Дали нам там домик. Я его отремонтировала. Купили корову, поросят. Из Беларуси картошку привезла, семена помидоров, редиску — все выросло на удивление. За два года и 10 месяцев мы даже построили там новый дом.

— Почему вернулись?

— У сестры Василия умер муж. Осталась одна с тремя дочерьми, стала просить нас вернуться. Потому что за свекровью со свекром надо было ухаживать. Надеялась, что отправлю Василия, он заберет всех родных из деревни и привезет в Россию. Но те — ни в какую… Так мы сами решили поехать назад, в Беларусь.

— Не пожалели?

— Чего жалеть? Работала животноводом, строителем, поваром. Василий — трактористом. Вырастили мы с ним четверых детей, которыми гордимся. Подрастают шестеро внуков.

— Но русский язык на белорусский не променяли, — отмечаю ее звонкое «г».

— Сразу я разговаривала только на русском, — улыбается Любовь Ивановна. — И дочка старшая тоже. Пошла в школу, а обучение на белорусском. Так мне пришлось учить белорусский язык вместе с дочкой.

…А пирог получился удивительный, и хлеб вкусный. Провожая меня, Любовь Ивановна поделилась маленьким семейным секретом:

— Я в сумке привезла с родины 5 кустиков голубянки — дикой клубники, пучок лесного чеснока, дикую сибирскую вишню. Рядом посадила белорусскую голубику, черешню и хурму. Уживаются на одном участке! Как мы с Василием. Могу сказать, что прожили мы хорошую жизнь на Белорусском Полесье, которое я полюбила всей душой, но свою малую родину не забываю никогда.