5 экологичных изобретений, которые могут изменить жизнь

Многие из нас не против заботы об экологии. Лично мне не трудно сортировать мусор перед тем, как выбросить. Только зачем, если в итоге его сгрузят из трех красивых разноцветных контейнеров в один кузов мусоровоза. Я бы отказалась от пластиковых упаковок, но ведь других у нас в магазинах почти нет.

Чтобы спасти планету, усилий рядового потребителя недостаточно. Нужны инновации, которые будут выгодны большим корпорациям, удобны в быту и безопасны для экологии. Вот лишь несколько экологичных изобретений, которые меняют представление о потреблении привычных продуктов.

1. Съедобные столовые приборы

Использование пластиковой ложки или вилки каждый раз, когда ты берешь еду на вынос, кажется безобидным. Масштабы оборота пластика в мире ужасают: по данным на 2017 год, с 1950-ых годов на нашей планете произведено более 8 миллиардов тонн пластика. Хуже только то, что ¾ от этого объема сегодня просто мусор. Перерабатывается лишь 9% пластиковых отходов. Такими темпами к 2050 году на Земле будет 12 миллиардов тонн пластикового мусора. Об этом сообщили американские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances. Большая ответственность за распространение пластика лежит на торговых сетях и заведениях общественного питания. Один из способов, если не решить, то хотя бы не усугублять проблему — съедобные столовые приборы, которые уже появились в некоторых заведениях. Они сделаны из риса, пшеницы и воды. Есть сладкие, соленые и безвкусные разновидности. Такие ложки достаточно плотные, чтобы ими было удобно пользоваться, а после их можно просто съесть. У них большой срок хранения: до трех лет. Если человек использовал, но не съел ложку, она разлагается через четыре дня. Возможно, скоро нам придется не мыть посуду, а съедать ее.

2. Переработка пластика в предметы интерьера

Несмотря на распространение практики раздельного сбора мусора, компаний по переработки пластика по-прежнему очень мало. Кроме того, крупные производители не хотят использовать вторсырье и предпочитают чистый пластик для своей продукции. Голландский дизайнер Дейв Хаккенс решил сделать переработку пластика максимально доступной и изобрел свой домашний аппарат. Устройство легко собрать из простых материалов. Машина может перерабатывать обычные пластиковые отходы в бытовые предметы или элементы декора: люстры, вазы, подсвечники, игрушки и все, что угодно. Хаккенс распространил технику создания аппарата в виде чертежей и видеоуроков, чтобы каждый мог запустить свое маленькое предприятие по переработке пластика. Движение нашло последователей по всему миру.

3. Съедобная упаковка для воды

Еще одну альтернативу пластику — съедобную упаковку для воды Ooho —изобрели в Великобритании. Она выглядит как прозрачная капля и состоит из бурых водорослей и хлорида кальция. Это экологически чистый съедобный материал без вкуса и запаха. Вода помещается в него в замороженном виде. После оттаивания получается небольшая желеобразная капля. Для гигиены упаковку делают двухслойной. Первый слой из такого же материала можно выбросить, он быстро разлагается без вреда для экологии. Хорошая новость в том, что такая упаковка не только полезней, но и дешевле обычных пластиковых бутылок. Когда стартап получит достаточно инвестиций, у нас будет шанс значительно сократить использование пластика.

4. Экологичная зубная нить

Безвредную альтернативу одноразовым зубным нитям создала компания Goodwill. В набор с умным дизайном входит четыре нити. Он весь состоит из биоразлагаемого материала. По форме этот предмет гигиены напоминает кредитную карту. Его удобно положить в кошелек и всегда иметь при себе.

5. Зеленая стена для очистки воздуха

Если ты думаешь, что проблема загрязнения воздуха актуальна только на городской улице, то ошибаешься. Исследование Гарвардских ученых утверждает, что уровень углекислого газа в помещениях представляет угрозу. Он влияет на способность человека концентрироваться и принимать решения. Компания AgroSci предложила решение в виде живой стены из растений. Она очищает воздух, а также уменьшает уровень шума и создает прохладу в помещении. По словам разработчиков, у компании есть запатентованная система, которая позволяет повышать очистительную способность растений. Такая стена из 300 растений имеет такую же способность очищать воздух, как и 60 тысяч комнатных цветов. Подобная стена уже установлена в одном из канадских аэропортов. Такого дизайнерского решения не хватает любому офису.