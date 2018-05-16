Почему критике мы верим больше, чем поддержке

Настолько распространенная история, что сон нашей героини вряд ли вызовет даже удивление.

«Во сне милая, но простоватая девушка стоит рядом с нынешним бойфрендом — ухоженным, классным — и бывшим — милым и тоже простоватым, как она сама. Она взахлеб рассказывает бывшему, что они с новым возлюбленным были в отпуске на высокогорье. Что она каталась с горы. Что делала какие-то прыжки. Она была в восторге. И на нее с отеческой улыбкой, полной умиления, смотрит ее нынешний друг, кивает в такт ее словам. А бывший слушает и периодически перебивает ее, говоря: «Да ты вряд ли это могла сделать — ты же не умеешь группироваться», — и тому подобное. В начале девушка полна энтузиазма. Но с каждым новым замечанием бывшего она тускнеет, становится неуверенной и тихой. В итоге замолкает. Бывший прощается и уходит. Пара остается в недоумении».

В комментариях ко сну сновидица написала, что ассоциирует себя с этой девушкой, верящей в голос, критикующий ее. Присутствие любви и поддержки в лице нынешнего возлюбленного она не берет в расчет. Знакомо?

На самом деле все просто. Ученые установили, что в нашем мозгу в несколько раз больше центров, ответственных за переживание боли, а критика — это тоже боль. Кстати, любителям «конструктивной критики» на заметку. Критика, как бы подана она ни была, воспринимается болезненно даже самыми толстокожими людьми. Это совершенно не означает, что нельзя людям говорить о том, что не нравится, не устраивает, но говорить так, чтобы быть услышанным, а не палачом — это целое искусство.

А теперь вернемся к сновидице и ее примеру. Сон иллюстрирует ее драму. Все персонажи этого сна — внутренние голоса. Она — и простенькая девушка, и критикующий бойфренд, и нынешний возлюбленный, с кем она реализована и раскована. Это ее переговоры, которые она ведет сама с собой. Она окружена поддержкой или обречена на провал? Сон отражает ее конфликт, в котором она живет свою жизнь. Каждый раз перед ней стоит вопрос, достойна ли она полноценной жизни или должна умерщвлять свою жизненную энергию, как один из критикующих голосов ей подсказывает.

Кстати, критический голос в нас должен быть. Его присутствие в нашей жизни — признак нормально работающей психики, но когда этот голос доминантный, то жить с ним тяжко, и нужно приучать себя слушать не только его.

И это путь не только ее, но и каждого из тех, кто узнает себя в столь распространенном примере.

А что снится вам? Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина