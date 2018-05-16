За чем россияне и белорусы идут в библиотеку

Прокомментировать эти результаты мы попросили директора Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президента Российской библиотечной ассоциации Ирину Михнову.

— Что касается результатов взрослого рейтинга, думаю, что они предсказуемы и закономерны: сыграла роль относительная новизна указанных изданий, — говорит эксперт. — Авторы на слуху, а когда в библиотеки Москвы поступают их новые произведения, читатели, конечно, хотят с ними познакомиться.

По своему опыты знаю, что посетители библиотек — люди очень начитанные, классику прочитали давно и теперь их интересуют прежде всего литературные новинки.

Например, молодой казанский прозаик Гузель Яхина. По оценкам читателей моей библиотеки, книга «Зулейха открывает глаза» в прошлом году заняла первое место в рейтинге читательского спроса. Прозаик стала лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Или взять Евгения Водолазкина — его «Лавр» получил первую премию «Большой книги» в 2013 году, а «Авиатор» вторую в 2016-м… Что же касается детских предпочтений, тут существует некий интересный феномен. Обычно чтением детей руководят их родители, которые подсознательно ориентируются на книги, прочитанные ими в своем далеком детстве. Но это, увы, не означает, что их детям эти книги безоговорочно нравятся. Честно говоря, я не представляю, как юные читатели воспринимают сегодня произведения Аркадия Гайдара. Однако данный рейтинг поднимает многие проблемы, царящие с современной детской книгой. Не секрет, что спрос на нее сегодня снизился, вероятно, еще и потому, что она мало известна родителям. Уточню, сказанное касается «бумажной» литературы. Ведь не секрет, что много информации современные дети черпают из Интернета с помощью айпадов и айфонов.

Что касается белорусского читателя, то он имеет те же предпочтения, что и российский. Рейтинги продаж возглавляет литература массовая, детективы, женские романы, а также всевозможные советы, как стать успешным. На выбор книги влияет удачная экранизация или присуждение престижной премии. Например, в этом году, судя по отзывам в соцсетях, белорусы с нетерпением ждали нового романа российской писательницы Гузели Яхиной, имя которой открыли после присуждения ей премии «Большая книга».

Но есть и местные особенности: больше стали читать белорусскоязычную литературу. Этому поспособствовали акции в ее поддержку и конкурсы, в том числе Национальная литературная премия. Охотно покупают книги по истории, национальной культуре. Например, в городе Ганцевичи в этом году первое место по продажам заняла книга фольклористов Оксаны Котович и Янки Крука «Золотые правила народной культуры». Еще одна тенденция — интерес к переводам на белорусский язык. В последнее время появились целые серии таких изданий, как мировой классики, например, нобелевских лауреатов, так и детских книг современных авторов. По результатам конкурса «Бiблiязважанне», который проводит Централизованная система детских библиотек Минска, в пятерке самых востребованных книг зарубежных авторов оказались истории шведского писателя Свена Нурдквиста в переводе на белорусский язык, а среди белорусских авторов лучшей была признана автор детского фэнтези Надея Ясминска.

Влияние на вкусы современного читателя оказывают социальные сети, и популярные блогеры нередко становятся популярными писателями. Это подтверждает успех книги Андруся Горвата, молодого человека, уехавшего жить в деревню и описывавшего день за днем в блоге свои приключения.